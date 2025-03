El veritable motiu pel qual Marc Giró ha rebutjat presentar les tardes de La 1

Des de fa ja un temps, circulen rumors sobre el fitxatge de Belén Esteban, María Patiño i Marc Giró per revitalitzar les tardes de La 1. Una informació que les ex de 'Sálvame' van negar, però van deixar les portes obertes. Mentre que Marc Giró no s'ha pronunciat fins ara.

El que està clar és que Sergio Calderón, el nou director de TVE, ha confirmat que Torrespaña té previst emetre un nou magazín diari a les tardes de La 1. Tot això passa després de la cancel·lació de 'La Moderna' i el canvi d'horari en les seves sèries de ficció. Segons ha confirmat a RTVE Responde, el nou programa "aunirà entreteniment i temes de servei públic que s'abordaran amb molt d'humor, sentit de la diversió i responsabilitat".

De moment, es preveu que aquest format comenci a emetre's entre març i abril, quan diguem adeu a 'La Moderna' i 'El Cazador'. No es coneixen molts més detalls, però el que sí que se sap és que Marc Giró no serà l'encarregat de la presentació en aquesta nova etapa. Així ho ha confirmat en una entrevista.

| RTVE

"He dit que no a les tardes de La 1 de TVE perquè prioritzo RAC1", assegura contundent el presentador en una entrevista per a Comunicacio21. Una conversa que s'inclourà en el pròxim número de la seva edició en paper, però avancen aquestes declaracions a través de la seva pàgina web.

"Vull continuar a RAC1", el presentador ha declarat aquestes paraules després que En Blau anunciés que l'emissora del Grup Godó no comptarà amb el presentador per a la pròxima temporada. "A mi no em consta que la pròxima temporada no continuï, pregunteu a direcció", ha insistit.

Així, el català ha avançat que en les últimes setmanes ha rebut una proposta per presentar un programa a la franja de tarda de La 1, però que ha optat per seguir el seu camí com a locutor a RAC1 i com a presentador a 'Late Xou amb Marc Giró'.

Marc Giró compleix sis temporades al capdavant de 'Vostè primer' de RAC1. En l'últim EGM, va ser el programa més escoltat a Catalunya en la franja de 13 a 14 h obtenint 90.000 oients, 3.000 oients més que 'El búnker' de Catalunya Ràdio.