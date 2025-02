La inesperada comiat de Marc Giró a 'Late Xou' a La 1 per un motiu de pes

Com és costum en el programa de 'Late Xou', Marc Giró comença totes les seves entregues parlant davant la càmera. Amb el seu estil únic i mordaç, el presentador utilitza el monòleg inicial per comentar l'actualitat, fusionant sàtira i crítica social. Sense embuts, no dubta a expressar les seves opinions polítiques, sovint defensant obertament les seves idees d'esquerres.

Ahir, va voler fer referència a un article que li van escriure en un mitjà. El titular era 'Marc Giró, mentre duri' i sorprenentment, a manera de comèdia, va acabar amb el cap en una guillotina... I no és per menys, ja que el presentador es va quedar "pasmado" amb certes paraules.

Entre altres coses, l'article declarava que el seu cap seria "una de les primeres que rodaran tan aviat com la dreta d'aquest país trepitgi la Moncloa. Una cosa que passarà en algun moment". Afirmació que l'hi va sorprendre perquè "ni que ara a la Moncloa estigués instal·lat Pablo Iglesias, el fundador del PSOE", va aclarir.

| RTVE



"Entenc que comparant-lo a Donald Trump, per fer una el·lipsi, l'actual Govern sembli totalment d'esquerres. Però si el comparem amb altres històrics[...] diria que a aquest Govern encara li queda molt marge d'actuació a la seva esquerra. Però molt, molt", va assegurar.

Fins i tot no va dubtar a referir-se a les comentades audiències i ironitzar sobre el seu lloc: "Tant donar la llauna amb les audiències i ara resulta que el meu cap depèn d'una trucada de Moncloa. No em fotis. De debò que això està passant a Espanya?".

En aquell moment, Judit Martín va aparèixer com una botxina, empunyant una guillotina enviada pel Govern: "Sigui tan amable de posar el caparró en el forat que m'han trucat de la Moncloa per decapitar-lo. Segons aquest informe acaba de citar Pablo Iglesias i això no ha caigut gens bé, així que li tallarem el cap com més aviat millor".

Marc Giró, sorprès, va acatar les ordres i va introduir el cap preguntant: "Però ja ha arribat la dreta a la Moncloa, tan ràpid?". I fins i tot va tenir temps de declarar els seus "últims" desitjos: "Jo l'últim que vull és presentar per última vegada aquest programa. Benvingudes al 'LateXou'. Comencem!". "Això pot ser el meu últim programa que potser em decapiten", sentenciava.