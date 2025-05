'D Corazón' assenyala el motiu pel qual encara no s'ha tancat el cas d'Anabel Pantoja

La continuïtat del procediment judicial que afecta Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, ha generat un allau de titulars en els últims dies. No obstant això, des de 'D Corazón', un dels seus col·laboradors, Euprepio Padula, ha volgut matisar l'abast real d'aquesta decisió judicial que manté obertes les diligències del cas.

Lluny de sumar-se al sensacionalisme, Euprepio Padula, que és advocat, va oferir una lectura serena de la situació. En la seva intervenció a 'D Corazón', va explicar que la decisió de no arxivar la causa no s'ha d'interpretar com un cop inesperat per als implicats. "És normal que no s'hagi arxivat. En el sentit que estem parlant d'alguna cosa molt seriosa", va declarar amb contundència.

La investigació, iniciada pel Tribunal Superior de Justícia de Canàries, analitza les lesions que va patir Alma, filla d'Anabel Pantoja i David Rodríguez. La gravetat dels fets és, per a Euprepio Padula, raó suficient perquè el procediment continuï: "És un assumpte tan greu com que un nadó surti amb alguna lesió o morats. És un tema molt seriós. A mi em semblava impossible que, realment, no s'aprofundís en la investigació".

| RTVE

Tot i així, Euprepio Padula va voler enviar un missatge de tranquil·litat des de 'D Corazón': "Tant Anabel com David poden estar tranquils". "Una cosa clau i que no influeix positivament, ni per a David Rodríguez ni per a la Justícia, és que es parli de tot això", va subratllar.

El col·laborador també va fer una reflexió sobre l'impacte que pot tenir l'opinió pública en procediments que exigeixen rigor i cautela. "La Justícia és lenta i quan hi ha alguna cosa tan greu, perquè no és un tema frívol i no se li ha de treure pes, cal investigar-ho. Pot ser que no hi hagi cap tipus de responsabilitat, però cal aprofundir-hi", afegia.

A més, Jorge Borrajo va recordar que des de l'inici del procés, la magistrada havia establert un termini concret: "Des del primer moment, la jutgessa va dir que es donaria sis mesos de termini per investigar-ho bé. Serà al juny quan es compleixi aquesta data", va explicar. Euprepio Padula va donar suport a aquesta aclaració: "És clar, per arxivar-se, primer han de finalitzar les investigacions".