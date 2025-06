Anne Igartiburu paralitza 'D Corazón' amb una gran notícia sobre el seu futur

'D Corazón' anuncia canvis importants que afecten el seu futur a La 1. Anne Igartiburu va ser l'encarregada d'anunciar les novetats, que s'estrenaran les properes setmanes. I és que la presentadora ha aconseguit donar un lleuger nou impuls a 'D Corazón', el programa de crònica social de TVE que, després del seu relançament al gener de 2024, ha aconseguit estabilitzar-se i créixer els caps de setmana.

Els darrers dissabtes, el format de La 1 ha aconseguit superar amb claredat 'Socialité', el seu competidor directe a Telecinco, que continua estancat per sota del 8% de quota. Aquest darrer cap de setmana, el programa d'Anne Igartiburu va anotar un notable 9,2% de share tot i avançar el seu inici a les 13.30h, beneficiant-se de l'arrossegament de l'especial pel Dia de les Forces Armades.

En aquest context, i amb l'absència prolongada de Jordi González, ja fora de l'espai després d'haver estat greument malalt per una bactèria contreta durant les seves vacances, TVE ha decidit reforçar encara més l'aposta per 'D Corazón'. I és la mateixa Anne Igartiburu qui ha fet el pas de comunicar a l'audiència els propers moviments.

| RTVE

"Això és 'D Corazón', el cap de setmana en directe amb crònica social a TVE", va començar anunciant Anne Igartiburu en directe. La presentadora estava acompanyada pels seus col·laboradors Jorge Borrajo, Gema Fernández, Javier de Hoyos i Alba Carrillo. "Com esteu?", va preguntar la presentadora: "Molt feliços", van respondre a l'uníson, anticipant l'ambient de celebració pel que està per venir.

D'aquesta manera, ben aviat 'D Corazón' es renovarà, tal com va avançar Anne Igartiburu: "Encarem ja l'estiu i ho fem amb més energia que mai perquè 'D Corazón' no fa vacances ni molt menys. Estrenem ben aviat, us avisem ja, un nou look, nou decorat, noves coses, nou contingut. Ja veurem amb què us sorprenem perquè és clar cada cop som més en aquesta gran família i estem encantats que sigui així. Moltes gràcies, seguim a prop vostre en directe amb la millor crònica social. A celebrar".