El productor de 'La Promesa' parla molt clar sobre els canvis d'horari a TVE

En les últimes setmanes, 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' no han parat de canviar d'horari a les tardes de La 1. Davant l'arribada de 'La Familia de la Tele', TVE ha fet diversos moviments per intentar millorar les seves audiències a la franja de tarda. Uns canvis que han fet que 'Valle Salvaje' i 'La Promesa' alguns dies hagin vist millorar les seves audiències, però altres dies hagin baixat al mínim.

Ara, Ramón Campos, director de Bambú Producciones, s'ha pronunciat sobre aquests moviments a Bluper: "Jo produeixo i ells programen, i així m'ha anat bé a la meva vida professional. Si a mi em deixen produir les meves sèries, jo no els puc dir com programar. Ara, si em baso en dades objectives, sí que és cert que les sèries estan patint quelcom que passa a totes les cadenes".

"Les sèries diàries han d'acostumar el públic a una hora i una cadena. Quan trenques aquest costum a l'espectador, aquest pot acabar anant a RTVE Play", afegeix el productor de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa'. Tot i això, ha donat suport a l'ens públic: "RTVE ha fet el que havia de fer. Un cop fas aquesta aposta, has d'intentar gestionar-la de la millor manera possible per intentar salvar-la".

| RTVE

A més, Ramón Campos ha revelat que s'ha reunit amb la direcció de RTVE: "Hem arribat a la conclusió que la millor hora pel que fa a quota i mitjana d'espectadors són les cinc de la tarda. Fins i tot una mica abans. A mesura que ens acostem més endavant, la sèrie va a pitjor per la competència".

"Fa mal? És clar que fa mal a nivell personal veure que un producte està funcionant bé i que la cadena el gestiona per intentar competir. Però si et poses al seu lloc, acabes entenent que nosaltres som una peça en aquest organigrama", ho té clar el directiu.

A més, Ramón Campos també ha confirmat la renovació de les dues sèries davant els seus bons resultats. "'Valle Salvaje' ho farà per 180 capítols més, i 'La Promesa' continuarà amb més temporades", ha conclòs.