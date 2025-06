Així és 'Les Regles del Joc: Redempció', la nova sèrie d'acció que estrena Neox

Neox estrena aquest dilluns 9 de juny, a partir de les 19:45h, 'Las reglas del juego: Redención'.Es tracta d’una ficció que continua l’univers de la sèrie original 'Las reglas del juego' ('Leverage'), amb l’elenc principal i la incorporació de nous personatges.

'Las reglas del juego: Redención' manté l’estructura episòdica de la sèrie original, amb casos autoconclusius a cada lliurament. En cada episodi, l’equip dissenya un pla específic per exposar les accions d’individus o entitats que actuen al marge de la legalitat o de l’ètica. Utilitzen per a això les seves habilitats en àrees com l’engany, la infiltració, la tecnologia o el combat.

La ficció reuneix l’elenc original de la sèrie: Gina Bellman (Sophie Devereaux), Christian Kane (Eliot Spencer), Beth Riesgraf (Parker) i Aldis Hodge (Alec Hardison). A més, compta amb la incorporació de Noah Wyle (Harry Wilson) i Aleyse Shannon (Breanna Casey). Està creada per Chris Downey i John Rogers, i produïda per Dean Devlin.

| Atresmedia

'Las reglas del juego' es va emetre originalment entre l’any 2008 i 2012 als Estats Units, amb una bona acollida per part de la crítica i del públic. Aquesta nova etapa, sota el títol 'Las reglas del juego: Redención', actualitza les seves trames i personatges a un context més contemporani. No obstant això, manté el seu enfocament centrat en la justícia alternativa davant de casos en què el sistema legal no ofereix resposta.

Així comencen 'Las reglas del juego: Redención'

Un any després de la mort de Nate Ford, la seva vídua Sophie Devereaux decideix reunir l’antic equip: Eliot Spencer, Alec Hardison i Parker. A ells s’hi uneix Harry Wilson, un exadvocat corporatiu que busca reparar els danys del seu passat. Junts duen a terme una primera operació conjunta, després de la qual Harry els proposa continuar treballant com a grup per combatre casos de corrupció i abús de poder.

L’equip incorpora també Breanna Casey, germana adoptiva de Hardison i especialista en tecnologia. Amb una nova base d’operacions a Nova Orleans, el grup reprèn la seva activitat amb un objectiu comú: ajudar aquells que no poden enfrontar-se a grans organitzacions o figures de poder pels seus propis mitjans.