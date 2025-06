TVE recupera 'La Família de la Tele', però amb un canvi d'horari important

Després de diversos dies sense emissió, 'La Família de la Tele' torna a TVE, però amb un canvi d'horari important. El programa presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua abandona la franja de sobretaula després de dues setmanes únicament en aquesta franja. Tanmateix, 'La Família de la Tele' recupera des d'aquest dilluns 16 de juny el seu segon bloc, a partir de les 19:30h.

TVE ha comunicat aquest canvi inesperat durant el matí de dilluns, que afecta tota la setmana. I és que, davant l'actualitat política que envolta el PSOE, el canal mantindrà 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora a la sobretaula, de 15:55h a 17:15h, abans de les sèries. Divendres, l'espai va marcar un correcte 8,1% de quota i 737.000, gairebé tres punts de quota per sobre dels resultats de 'La Família de la Tele'. Cal destacar que, a les 19h, 'Malas Lenguas' continuarà en el seu horari habitual a La 2.

No obstant això, això no suposa el final de 'La Família de la Tele', que torna al seu segon bloc, a partir de les 19:30h. Amb aquest moviment, el format de cor s'emetrà en directe després de 'El club de La Promesa' i abans que 'Aquí la Terra'. Per tant, torna a desaparèixer 'El Cazador Stars' després de les seves fluixes audiències.

| TVE

Així queden les tardes de La 1 aquesta setmana:

15:55h - 'Malas Lenguas'

17:15h - 'Valle Salvaje'

18:05h - 'La Promesa'

19:00h - 'El club de La Promesa'

19:30h - 'La Família de la Tele'

20:30h - 'Aquí la Terra'

Recordem que, en la seva última emissió, el passat dimecres 11 de juny, 'La Família de la Tele' va caure a un nou mínim històric amb un 5,4% i només 450.000 espectadors. El programa de María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua va tornar a ser setena opció de la seva franja, comptant les cadenes autonòmiques.

Coincidint, en la franja de 15:57h a 17:17h, el lideratge va ser per Antena 3, que va marcar un excel·lent 13,5% i 1.132.000 amb 'Sueños de Libertad' i els primers minuts de 'Y ahora Sonsoles'. Amb distància, la van seguir les cadenes autonòmiques (9,5% i 793.000), Telecinco (8,7% i 731.000) amb 'Tardear', Cuatro (8,2% i 688.000) amb 'Tot és Mentida' i laSexta (6,9% i 581.000) amb 'Zapeando'. A més, en sisena posició, també per sobre de 'La Família de la Tele', hi va haver La 2 amb un 5,6% i 467.000 telespectadors.