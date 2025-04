TVE recupera 'El Cazador Stars' en l'horari menys pensat, lluny de la tarda

'El Cazador Stars' torna per sorpresa a la graella de La 1, però lluny de la tarda. Fa just un any, RTVE va doblar l'aposta pel concurs amb una nova versió que va estar presentada per Gorka Rodríguez, just abans dels programes amb anònims. Amb l'arribada de 'Valle Salvaje' al setembre, 'El Cazador Stars' va perdre la seva franja, però va mantenir les seves emissions els divendres, amb la seva última emissió el mes de febrer.

No obstant això, 'El Cazador Stars' torna per sorpresa a la graella de La 1, però ho fa lluny de la tarda. El concurs serà l'aposta de la cadena per al seu late night del dimecres, just després de l'estrena de 'The Floor' amb Chenoa. D'aquesta manera, tenint en compte l'horari, tot apunta que seran reposicions i no noves entregues.

Recordem que, a 'El Cazador Stars', quatre concursants famosos juguen en equip per intentar aconseguir premis en metàl·lic, que donaran a una entitat benèfica. Un dels cinc caçadors del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés i Orestes Barbero intenta detenir-los. Entre els famosos que van participar en aquesta nova versió, noms del cinema, la televisió, la música, la cultura i l'esport.

| RTVE

Aquest retorn a la graella coincideix amb el final de 'El Cazador' a La 1 després de diverses setmanes d'anades i vingudes. El concurs s'acomiadarà definitivament del canal aquest mateix divendres 25 d'abril, davant l'estrena de 'La Familia de la Tele' el proper dilluns. No obstant això, RTVE ja ha revelat que les entregues pendents d'emissió veuran la llum a La 2, encara que encara es desconeix quina franja ocuparà.

Així és 'The Floor', presentat per Chenoa

Presentat per Chenoa, 'The Floor' és un emocionant concurs on 100 participants competeixen per dominar un gegantí tauler digital dividit en cent caselles. Cada una de les quals representa una categoria de coneixement diferent. El joc és simple: reptar els teus oponents, guanyar les seves caselles i conquerir tot el tauler. En successius duels ràpids i intensos, els participants han d'identificar imatges, sons o respondre a preguntes més ràpid que els seus rivals.

| RTVE

Amb cada casella conquerida, el domini es concentra en menys persones, els duels es tornen més emocionants i les eliminacions més tenses.

Al final de cada entrega, els concursants opten a un premi. Qui obtingui més caselles en cadascun dels quatre primers programes s'emportarà 5.000€; i en els tres següents 10.000€. Mentrestant, la persona guanyadora del concurs, qui aconsegueixi fer-se amb tot el tauler després de vuit setmanes, s'emportarà un espectacular premi de 100.000€.