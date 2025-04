L'acomiadament inesperat de Rodrigo Vázquez després de la cancel·lació de 'El Cazador'

Rodrigo Vázquez ja s'ha acomiadat de 'El Cazador' després de la seva cancel·lació després de cinc anys en emissió. Encara amb entregues pendents d'emetre, en els pròxims dies el concurs s'acomiadarà de les tardes de La 1. En el seu lloc, la cadena estrenarà 'La Familia de la Tele', un nou espai vespertí l'arribada del qual s'ha retardat després de la mort del papa.

D'aquesta manera, 'El Cazador' està emetent aquests dies les seves últimes entregues a La 1. Mentrestant, Rodrigo Vázquez s'ha acomiadat del seu camerino a través de les seves xarxes socials. "Ai, les mudances... Quants records!", ha escrit el presentador, acompanyat d'un vídeo en el qual es veu com recull els regals que ha rebut durant tots aquests anys com a conductor de 'El Cazador'.

"Són molts els detalls que ens heu deixat en aquests anys i després de diversos dies de recollida aquí rematàvem la feina amb els últims records que quedaven. De part de tot l'equip... gràcies per l'afecte!", s'ha pogut llegir en el vídeo.

| RTVE

A aquesta publicació ha reaccionat Paz Herrera, una de les caçadores: "Aquest Rodrigo! Triomfaràs allà on vagis, perquè ets un professional gran gran i encara més gran com a persona meravellosa. Un plaer haver treballat amb tu, hem passat molt bons moments, davant i darrere de les càmeres. Crec que la bona sintonia en què treballàvem es notava, traspassava la pantalla".

"Besa'm i calla! El plaer ha estat meu poder aprendre de tu cada dia i gaudir tot el que hem gaudit... Se't troba molt a faltar profe...", responia Rodrigo Vázquez.

Cal destacar que, malgrat desaparèixer ja de la graella de La 1, els espectadors encara tindran la possibilitat de gaudir de les entregues pendents de 'El Cazador'. La 2 ha arrencat la promoció del concurs presentat per Rodrigo Vázquez com una de les seves noves apostes diàries. Tanmateix, encara es desconeix en quina franja s'emetrà, tenint en compte que compartirà graella com 'Saber y Ganar', 'Cifras y Letras' i 'Jeopardy!'.