Antena 3 estrena en prime time l'exitosa comèdia 'Como Dios manda'

Aquest dimecres 23 d'abril, Antena 3 estrena en exclusiva, a les 22:50h, després de 'El Hormiguero', l'esperada comèdia "Como Dios manda". Es tracta d'una exitosa cinta produïda per Atresmedia Cine que va triomfar a les sales de cinema durant la seva estrena el 2023. La pel·lícula va recaptar més de 2 milions d'euros i va ser vista per més de 320.000 espectadors, sent un dels millors estrenes del cinema espanyol el 2023 i una de les pel·lícules espanyoles més taquilleres d'aquest mateix any.

"Como Dios manda" és una comèdia divertida, fresca i optimista, amb un missatge social molt necessari avui en dia: vivim en una societat plural i diversa i necessitem una convivència respectuosa entre tots nosaltres, respectant el veí, el cònjuge, el company de feina, independentment de la seva raça, credo, opció sexual o estatus.

Dirigida per Paz Jiménez, 'Como Dios manda' està protagonitzada per Leo Harlem, Maribel Salas, Stéphanie Magnin, Daniel Pérez Prada, Julián Villagrán, Santiago Ugalde, Pepin Tre i María Morales.

| Atresmedia

'Como Dios manda' és una producció d'Áralan Films, Atresmedia Cine i Como Dios manda La Película A.I.E. La distribució corre a càrrec de Warner Bros. Pictures España. Antena 3 continua així reforçant el seu compromís amb el millor cinema espanyol, oferint entreteniment familiar de màxima qualitat.

Així és la trama de la pel·lícula "Como Dios manda"

"Como Dios manda", una òpera prima de Paz Jiménez, és una comèdia divertida, fresca i optimista que inclou un missatge social sobre la importància d'una convivència respectuosa. Leo Harlem és el protagonista donant vida a Andrés Cuadrado, un estricte funcionari del Ministeri d'Hisenda. Aquest es considera una persona "com cal" i dona per fet que tot respon a un ordre natural, jeràrquic i inamovible.

No obstant això, després d'un desafortunat enfrontament amb una companya de feina, és sancionat i traslladat al Ministeri d'Igualtat. Allà haurà de posar-se al dia per adaptar-se a aquest nou ordre de les coses.