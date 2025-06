À Punt es revoluciona amb 'A la fresca', nou magazín amb Eduard Forés i María Fuster

À Punt recupera un dels noms històrics de la memòria de la radiotelevisió valenciana per a la seva programació d'estiu: 'A la fresca'. Es tracta d'un magazín diari per a la franja de la tarda que acompanyarà els espectadors cada tarda a partir de dilluns 30 de juny. 'A la fresca' estarà presentat per dues cares conegudes d'À Punt: Eduard Forés i María Fuster.

Eduard Forés i María Fuster es descalçaran cada tarda a la vora d'una platja artificial dins d'un plató molt estiuenc, ubicat a l'Estudi 1 del Centre de Producció de Programes a Burjassot. Un espai que À Punt està ultimant per oferir diversos continguts en una escaleta oberta i variada on els protagonistes seran els ciutadans.

D'aquesta manera, 'A la fresca' donarà protagonisme als ciutadans de pobles i ciutats i buscarà els millors esmorzars de la Comunitat Valenciana sense deixar de banda l'actualitat. L'equip ja busca turistes que s'hagin integrat a la Comunitat Valenciana i que un dia van triar aquesta terra per viure, així com personatges singulars i il·lustres que ens visiten cada estiu. Cada dia, el nou programa d'À Punt oferirà les millors històries d'estiu explicades pels seus propis protagonistes.

| À Punt

D'aquesta manera, Eduard Forés va començar la seva trajectòria a televisió el 1993 com a presentador d'esports als informatius de Canal 9. Més tard, del 1998 al 2001 va participar al magazín 'Tela Marinera' juntament amb Carolina Ferre, el 2004 va presentar el magazín 'Telescopy' i el 2005, el talk show de sorpreses 'Abanibí'. Ja a À Punt, el 2019 va col·laborar a 'À Punt Directe' i a l'estiu del 2020 al magazín de tarda 'La Terrassa', de nou amb Carolina Ferre.

"Tornar a la televisió d'À Punt és un motiu d'alegria i satisfacció personal. Per a mi és una nova oportunitat de connectar amb el telespectador i aportar la meva experiència en programes anteriors", ha afirmat el presentador. Eduard Forés considera que presentar el programa amb María Fuster "suposa una nova il·lusió, perquè ella combina alegria, frescor i experiència pròpia. No tinc cap dubte que hi haurà complicitat entre nosaltres davant les càmeres".

Per la seva banda, María Fuster va començar la seva carrera a RTVE, La 2 i TV3. A À Punt ha copresentat magazins com 'El Matí À Punt', 'Bona Vesprada' i 'Fas Festa'. "Sempre es diu que com a casa no s'està enlloc, i és ben cert. Ara inicio una nova etapa a À Punt amb molta il·lusió i, sobretot, amb ganes d'alegrar les tardes d'estiu als espectadors. Volem que sentin que formen part d''A la fresca', perquè aquest espai també és casa seva", ha afirmat la presentadora.