TVE fitxa Pablo Chiapella per presentar '¿Alguna cosa a declarar?', el seu nou dating show

TVE recupera el gènere dels dating shows amb ''Alguna cosa a declarar?', un nou format per al prime time de La 1, en què els seus participants destaparan els seus secrets més inconfessables per trobar l'amor. Els protagonistes hi acudiran disposats a obrir el seu cor i confessar les seves manies i desitjos ocults amb un objectiu: trobar la parella dels seus somnis. Tot això sota la batuta del còmic i actor Pablo Chiapella com mestre de cerimònies.

''Alguna cosa a declarar?' està obert a tothom qui vulgui trobar l'amor, independentment de la seva edat, orientació o vivències anteriors. El dating show recollirà la diversitat sexual i d'identitat de gènere de la nostra societat.

El format posarà a prova la compatibilitat i la capacitat d'acceptació de tots els participants des del primer moment. Els participants arribaran amb maletes de diferent mida, amagant en cadascuna d'elles un secret molt personal. Com més gran sigui la maleta, més gran serà la importància del secret.

| RTVE

Al llarg de diverses rondes, els secrets dels tres pretendents es revelaran un a un a través de les seves maletes i, al final, el protagonista tria un pretendent. Un cop presa la decisió, es revela el secret del candidat principal, amagat en una gran maleta vermella. Si el pretendent escollit l'accepta, la parella guanyarà el premi i marxarà de viatge junts per conèixer-se millor.

Produït per RTVE en col·laboració amb Boomerang TV, ''Alguna cosa a declarar?' està basat en 'Baggage', un format llicenciat per NBCUniversal Formats. Forma part d'Universal International Studios, una divisió d'Universal Studio Group. Compta amb versions internacionals als EUA, Regne Unit, França, la Xina, Mèxic, Dinamarca, la Xina i Vietnam.

D'aquesta manera, ''Alguna cosa a declarar?' serà una de les principals apostes del prime time de La 1 per a aquest estiu. El canal també compta en promoció amb la nova temporada de 'El Grand Prix' amb Ramón García, Lalachus i Ángela Fernández, el concurs 'La Conexión' amb Lara Álvarez i el format d'adopció canina 'Dog House' amb Chenoa. En l'àmbit de la ficció, La 1 apostarà per 'La Frontera', l'estrena prevista per a aquest divendres va ser cancel·lada.