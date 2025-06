Marta López sorprèn amb les seves paraules directes sobre Xavier Sardà a 'De Divendres'

Marta López va tornar a posar-se davant de les càmeres a 'De Viernes' per repassar la seva trajectòria televisiva. Amb Beatriz Archidona i Santi Acosta, la col·laboradora va mirar enrere fins als seus inicis a la petita pantalla, marcats pel seu fugaç pas per 'Gran Hermano 2'.

"Mai vaig pensar que em trucarien per participar. El meu pare em va dir que no m'ho pensés dues vegades i que hi anés cap allà. Em va canviar la vida, no buscava res, vaig entrar a la casa perquè soc una boja i m'agrada viure moltes experiències. Vaig tenir la gran sort d'estar només onze dies a 'Gran Hermano'", va confessar amb sinceritat.

La seva carrera no va acabar aquí, ja que pocs dies després de sortir de Guadalix de la Sierra, va fer el salt a un dels programes més influents de l'època: 'Crónicas Marcianas'. Va ser Xavier Sardà qui va apostar per ella sense dubtar: "Em va agafar de la mà i em va asseure a 'Crónicas Marcianas'. Allò era la guerra", va explicar Marta López, visiblement emocionada en recordar aquella etapa a 'De Viernes'.

| Telecinco

Els seus inicis al programa nocturn no van ser fàcils. Marta López va parlar sense embuts sobre com de dur va ser enfrontar-se al ritme i la intensitat del format: "Sortia al plató, m'asseia allà i sortia a la pausa i em posava a plorar i tornava a entrar. No entenia res, no entenia per què em deien 'puta'. Allà vaig entendre que o et defenses o et mengen".

Tot i la duresa, assegura que va ser una etapa de gran aprenentatge. De fet, va tenir com a referent un dels col·laboradors més temuts de l'espai: Coto Matamoros. "Era un animal televisiu, vaig haver d'aprendre a contestar", va reconèixer.

Marta López també va parlar del seu vincle amb 'Gran Hermano', al qual ha tornat en diverses ocasions. Al llarg dels anys, ha entrat a la casa fins a quatre edicions diferents, sempre amb el mateix entusiasme: "Guanyava més diners fora que dins de la casa, però hi tornava a entrar. Vaig entrar quatre vegades a la casa de 'Gran Hermano'. Tornaria a viure 'GH' una i mil vegades. Hi entrava per amor a l'art, per mi aquella casa ho és tot".