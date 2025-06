El descobriment de Sabela Arán que dona un gir als plans a 'Valle Salvaje'

Victòria, personatge de Sabela Arán, descobreix on i quan es casaran Mercedes i Bernardo. Aquest dimarts 24 de juny, a les 17:10h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', José Luis va visitar Raimunda, qui no el va rebre de la millor manera. Això va provocar una discussió amb Atanasi, disconforme amb l’actitud de la seva mare. D’altra banda, José Luis va continuar implacable amb Bernardo i li va exigir una vegada més que s’oblidés de Mercedes, advertint-lo de les conseqüències.

A més, Úrsula no va amagar el seu menyspreu cap a Adriana i va aprofitar cada oportunitat per recordar-li que el seu matrimoni amb Julio va ser imposat, mentre que ella es casaria amb Rafael per voluntat pròpia. El que no sabia era que Adriana coneixia bé les veritables raons per les quals Rafael li havia demanat matrimoni. Al sopar en honor al compromís de Rafael i Úrsula, Adriana va interrompre el brindis: tenia alguna cosa a dir.

En audiències, durant el mes de maig,'Valle Salvaje' va pujar a màxim històric en la seva nova ubicació amb una mitjana d’un 10,3% de quota, 788.000 seguidors i 1,4 milions d’espectadors únics. Respecte a l’abril, creix 1,2 punts de quota. Torna a ser l’oferta líder entre els joves i ho aconsegueix en el públic de més edat, també amb màxims històrics en dotze de les quinze comunitats.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', al sopar de compromís de Rafael i Úrsula, Adriana s’aixeca disposada a dir unes paraules. Julio i Rafael abaixen la mirada, temen el pitjor, mentre el rostre d’Úrsula es transforma en imaginar que la seva cosina pugui revelar alguna cosa que la deixi totalment en evidència. Tanmateix, lluny del que molts esperaven, les paraules d’Adriana resulten conciliadores, fins i tot amables, però també estan carregades d’una fina ironia.

D’altra banda, Victòria, personatge de Sabela Arán, informa el duc d’on i quan es casaran Mercedes i Bernardo. Junts estan disposats a aturar aquest casament. Tanmateix, mentre es mobilitzen per frenar el casament, el que ignoren és que a la Casa Gran podrien estar passant coses que escapen completament al seu control.