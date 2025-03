'Cuéntame cómo pasó' prepara per sorpresa el seu retorn de la manera menys pensada

Després de 22 anys d'emissió, 23 temporades i més de 400 episodis, els Alcántara es van acomiadar de l'audiència el 29 de novembre de 2023. No obstant això, sembla que la seva història encara no ha acabat.Squirrel Media està desenvolupant una seqüela cinematogràfica de 'Cuéntame cómo pasó' que serà produïda per Grupo Ganga, responsable de la icònica sèrie de La 1.

Segons ha publicat en exclusiva Merca2, el projecte es troba actualment en fase de desenvolupament per part de Grupo Ganga, amb la intenció de presentar-lo a RTVE per a una possible col·laboració. Encara que l'ens públic ha mostrat interès en aquesta continuació cinematogràfica de 'Cuéntame cómo pasó', encara no s'ha tancat cap acord sobre la seva implicació en la producció. Coincidint amb el final de la sèrie, el director de Cinema i Ficció de RTVE, José Pastor, ja advertia sobre els desafiaments que podria presentar un retorn de la ficció.

Encara que l'inici del rodatge està previst per al 2025, encara no s'han revelat detalls concrets sobre la trama de la pel·lícula. S'especula que la història podria situar-se a principis dels 2000, just després de la mort d'Herminia (María Galiana), la mítica àvia de 'Cuéntame cómo pasó', amb nous reptes per als Alcántara en una època de canvis. A més, segueix en l'aire la confirmació del repartiment, ja que alguns actors podrien haver tancat definitivament aquest capítol de les seves carreres.

| RTVE

L'anunci de la pel·lícula coincideix amb la recent adquisició del 100% de Grupo Ganga per part de Squirrel Media. L'empresa, que ja havia adquirit el 51% al juliol de 2023 i va augmentar la seva participació al 25% al desembre del mateix any, ha tancat finalment un acord per prendre el control absolut del conglomerat fundat per Miguel Ángel Bernardeau.

L'operació inclou també la compra dels actius immobiliaris de Grupo Ganga, destacant el seu estudi a Pinto (Madrid), amb més de 8.000 metres quadrats entre platós, localitzacions exteriors i cabines de postproducció. Aquest mateix estudi va ser durant dues dècades la llar fictícia de San Genaro, el icònic barri on van transcórrer les històries dels Alcántara.