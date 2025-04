Gir de 180º a 'La Promesa' amb una arribada que afecta directament Joaquim Climent

Una infermera arriba a 'La Promesa' sense saber la relació que guarda amb Ròmul, personatge de Joaquín Climent. Aquest dimecres 23 d'abril a les 17:40h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', Manuel va explicar a Simona que anava a contractar el seu fill, però ella no va reaccionar de la manera esperada. L'Alonso va descobrir que la Leocadia havia tornat a portar els quadres i les obres d'art a 'La Promesa'. D'aquesta manera, es va mostrar molt agraït malgrat les advertències de Lorenzo i la desconfiança d'Àngela.

Per la seva banda, María Fernández va agrair profundament a Samuel tot el que havia fet per ella últimament. Ricardo va creure que Ana era la responsable que en Dieguito s'hagués perdut i no va dubtar a acusar-la, però ella i Santos es van sentir molt ofesos davant d'aquest atac. Martina, cansada de l'actitud de Jacobo, va prendre una decisió: posposar la data del seu casament.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa',Curro protagonitza una autèntica i emotiva declaració d'amor. Ha decidit sincerar-se totalment amb Àngela, però continua sent conscient que es tracta d'un amor impossible. Adriano estava jugant amb foc i sabia que, tard o d'hora, podrien enxampar-lo, i així ha estat, perquè Alonso ha descobert el noi a l'habitació de Catalina.

Buscant el benestar de la filla del marquès, Leocadia ha fet venir a Emilia, una infermera, sense sospitar la història que existeix entre la recent arribada i Ròmul, personatge de Joaquín Climent. Manuel i Toño s'han posat mans a l'obra per adaptar l'hangar al nou projecte de l'hereu del marquesat. Ningú troba a Santos pel palau, fins que Vera confirma que Ana ha abandonat Luján.

Lorenzo vol celebrar el seu aniversari amb una festa. No obstant això, Curro veu el nom de Rufino de la Merced, l'expert en verins amb el qual va contactar Pía, en la correspondència del palau. Això posa en perill tot el seu pla de descobrir qui va matar Jana.