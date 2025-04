Com ha funcionat en audiències 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora en el seu tercer dia?

'Malas Lenguas' de Jesús Cintora segueix intentant fer-se un lloc a les tardes televisives. Després de la seva estrena en simulcast, el programa s'ha mantingut en les dues cadenes, La 1 i La 2, per intentar captar el màxim d'espectadors possible. No obstant això, després de la caiguda en audiències a La 1, RTVE ha reculat en la seva estratègia i a partir de dilluns ja s'emetrà en solitari al canal secundari.

Recordem que, durant les seves més de dues hores d'emissió, 'Malas Lenguas' amb Jesús Cintora ofereix una anàlisi detallada de titulars, declaracions i imatges. Utilitza eines de fact-checking combinades amb entreteniment per desmuntar notícies falses. En aquesta recerca d'arguments contra els bulos i la desinformació juga un paper estructural VerificaRTVE, amb la seva pròpia secció.

D'aquesta manera, dimecres, l'estrena de 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora va destacar en audiències amb un estupend 11,8% i 908.000: un 9,3% i 717.000 a La 1 i un 2,5% i 191.000 a La 2. No obstant això, dijous va perdre 1,7 punts i gairebé 300.000 televidents en baixar a un 9,1% de share i 630.000 espectadors en els dos canals. La més perjudicada va ser La 1, caient a un pobre 5,9% i 410.000, mentre que a La 2 va marcar un 3,2% i 220.000 espectadors.

| RTVE

No obstant això, en el seu tercer dia, aquest divendres 11 d'abril, 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora s'ha mantingut en audiències, baixant tan sols dues dècimes de quota. L'espai ha mediat un 8,9% i 686.000 espectadors en la suma dels dos canals. A La 1 ha pujat una dècima en marcar un 6% i 464.000 fidels. No obstant això, com va passar el dia anterior, ha perjudicat a 'Aquí la Tierra', que torna a estar per sota del doble dígit amb un 9,7% i 863.000 fidels.

A La 2, 'Malas Lenguas' ha baixat tres dècimes fins a un 2,9% i 222.000 fidels. A més, l'última mitja hora, que s'emet únicament a La 2, s'ha mantingut en un 2,9% i 261.000 fidels. Aquest tram baixa més d'un punt de share respecte al dia anterior,quan va aconseguir un 3,9% i 361.000.