El descobriment de Manuel Regueiro que porta una bona notícia a 'La Promesa'

Alonso, personatge de Manuel Regueiro, descobreix que Leocadia ha tornat a portar els quadres i les obres d'art. Aquest dimarts 22 d'abril a les 17:35h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la trobada entre Pía i Rufino va sortir millor del que s'esperava, però la donzella es va adonar que podia tenir conseqüències. Conseqüent amb la seva recent descoberta paternitat estava sent Adriano. No obstant això, de tant estar a 'La Promesa' a deshores, es va arriscar a ser descobert.

María Fernández va indagar sobre tot el que va fer Samuel a les seves esquenes per protegir-la quan ho estava passant malament. Particular era la manera en què Manuel va intentar buscar un acostament amb Toño, ara que es tenien simpatia. Petra i Santos van continuar en la seva particular guerra freda, davant la insistència del noi en lloar la seva mare.

En audiències, durant el mes de març, 'La Promesa' es va mantenir imbatible sent líder amb una mitjana d'un 14,2% de quota i 1.135.000 televidents. Va ser la sèrie més consumida en diferit del mes amb 306.000 espectadors. En el seu especial del dia 19 en prime time, va ser la seva emissió més vista i de major quota de la seva història: 17,3%, 1.506.000 televidents i gairebé 3 milions d'espectadors únics.

Què passarà en el capítol de dimarts de 'La Promesa'?

En el nou capítol de 'La Promesa', Manuel explica a Simona que contractarà el seu fill, però no reacciona de la manera esperada. Alonso, personatge de Manuel Regueiro, descobreix que Leocadia ha tornat a portar els quadres i les obres d'art a 'La Promesa'. D'aquesta manera, es mostra molt agraït malgrat les advertències de Lorenzo i la desconfiança d'Àngela.

Per la seva banda, María Fernández agraeix profundament a Samuel tot el que ha fet per ella últimament. Ricardo creu que Ana és la responsable que en Dieguito es perdés i no dubta a acusar-la, però ella i Santos se senten molt ofesos davant tal atac. Martina, cansada de l'actitud de Jacobo, pren una decisió: posposar la data del seu casament. Mentrestant, Curro i Àngela semblen rendir-se de nou al seu amor.