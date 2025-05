TVE anuncia nous i inesperats canvis per a 'Al cielo con ella' d'Henar Álvarez

'Al cielo con ella' és un late night presentat per Henar Álvarezque combina humor, irreverència i una forta càrrega reivindicativa. Gravat al teatre Quique San Francisco de Madrid, aquest espai d'entrevistes dona veu a dones amb històries poderoses i molt a dir. Amb un to gamberro i transgressor, el programa es proposa trencar motlles, oferint converses sinceres, provocadores i plenes de perspectiva feminista.

Cal recordar que, fa uns dies, el programa original de RTVE Play va anunciar la seva arribada a les nits dels dijous a La 1, just després de l'estrena de 'Futuro Imperfecto', el nou espai d'Andreu Buenafuente. Tanmateix, no es va dur a terme com estava previst i finalment sembla que es queda a La 2.

RTVE ha anunciat què succeirà de forma definitiva amb el programa. No és res més i res menys que una doble emissió a la nit de dissabte al segon canal. A la vetllada, Henar Álvarez rebrà Andreu Buenafuente, María León, María Peláe o Lapili.

| RTVE

Qui sí sembla que arriba a La 1 per quedar-se és just Andreu Buenafuente, que visita 'Al cielo con ella' per explicar tot sobre la seva arribada a la televisió pública defensant que "riure és l'única sortida". Després, l'espai rebrà María Peláe amb el seu nou disc, 'El evangelio', un homenatge a les "santes" que ella venera: Rocío Jurado, Lola Flores o María Jiménez.

També Ana Morgadeestarà al programa per ensenyar a l'audiència què és la pareidolia i crear una cançó amb un missatge. "Noies, no us culpeu dels comportaments de les vostres parelles tòxiques". Tot això amb el seu peculiar i sarcàstic humor.

A la segona entrega, apareixerà l'actriu María León, que parla de la seva família, una saga d'artistes que li ha ensenyat com l'humor ha d'inundar-ho tot. I d'artista a artista, també s'asseurà amb Henar Álvarez Lapili, la cantant urbana que interpretarà, juntament amb les seves ballarines, el seu últim èxit, 'Fatty Fair'.