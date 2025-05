De què va 'Futuro imperfecte', el nou programa d'Andreu Buenafuente a La 1?

Andreu Buenafuente i el seu equip arriben aquest dijous 8 de maig al prime time de La 1 amb 'Futuro Imperfecto'. Es tracta d'un espai de comèdia en el qual, a través d'un monòleg continu, el còmic donarà la seva visió dels temes del món que li criden l'atenció. Serà un anàlisi irònic sobre la realitat quotidiana amb el toc personal d'Andreu i el seu equip de guionistes.

Cada programa de 'Futuro Imperfecto', de 60 minuts, és concebut com un gran esdeveniment de moments televisius i on pot passar qualsevol cosa. L'espai es gravarà al teatre de LaFACT de Terrassa amb la participació de 700 persones de públic. Persones que aportaran la seva energia en viu durant la gravació i convertiran cada entrega en un espectacle diferent.

'Futuro Imperfecto' combinarà el monòleg d'Andreu Buenafuente amb intervencions especials d'altres còmics, amics i còmplices. Comptarà amb la creadora de contingut Tamara García Romero, el músic Sergi Estella i els còmics Raúl Cimas, Sílvia Abril o Berto Romero. Tots ells l'ajudaran a explicar el món, cadascun amb el seu respectiu toc personal.

| RTVE

A més, el programa comptarà amb sketches amb alguns dels actors i actrius més populars del panorama nacional. Hi haurà converses amb convidats de tot tipus i actuacions musicals en directe.

"Cada programa de televisió és un repte. No estic descobrint res amb això, però el que sí noto és que a 'Futuro Imperfecto' tinc l'oportunitat d'aplicar tot el que he après en aquests últims 30 anys. Aquest projecte és, en certa manera, un destil·lat de tots els programes que he fet: monòlegs, col·laboradors, contacte amb el públic... tot conflueix aquí", ha afirmat Andreu Buenafuente.

"El fet de fer-ho des d'un teatre no és casualitat, és una decisió molt pensada. Volem aprofitar l'energia d'aquestes 700 persones en directe per convertir cada programa en quelcom únic, en un especial de comèdia cada setmana. A nivell de guió, l'objectiu és abordar aquest món advers en què vivim amb una mirada crítica, però també amb molt d'humor", afegeix el còmic sobre el format.