Els set convidats de 'De Viernes', amb un cara a cara del més esperat

'De Viernes' torna a comptar amb set convidats de luxe per a aquest 9 de maig. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona continua estirant la trama de Gloria Camila amb una nova peça i també comptarà amb nous protagonistes. Recordem que, la setmana passada, 'De Viernes' va baixar vuit dècimes després del seu màxim a un correcte 11,6% i 944.000 fidels

D'aquesta manera, Gabriela Guillén, mare de l'últim fill de Bertín Osborne, s'asseu a 'De Viernes'. Explicarà en exclusiva i en detall com va ser la trobada el mes de març entre el cantant i el seu nadó, un esdeveniment que ambdós van acordar mantenir en secret. No obstant això, aquest ha sortit a la llum arran d'unes declaracions de l'artista.

Com li han caigut aquestes paraules? Per què ell va trencar el seu compromís? Qui va fer possible aquesta trobada? Hi ha hagut més moments junts?

D'altra banda, Gema Aldón serà la protagonista del Scoop de la setmana de 'De Viernes'. Respondrà amb tota contundència a Gloria Camila i explica com va ser realment la relació d'ella i de la seva mare amb la família d'Ortega Cano: "Ni la meva mare ni jo vam ser ben rebudes en aquesta família; la Gloria em faltava al respecte contínuament, és una classista", diu en l'avançament.

| Mediaset

A més, relatarà durs episodis viscuts durant aquella etapa: "No anàvem a menjar a certs llocs ni amb certa gent perquè el José no begués". Gema Aldón també explicarà com era al seu judici la relació de Gloria Camila amb Kiko Jiménez.

El cantant Francisco també serà present al plató de 'De Viernes' per parlar de la relació amb el seu germà Juan Ramón, recentment traspassat. Repasarà els moments més durs de la seva carrera i de la seva vida sentimental. A més, relatarà el recent tràngol de salut que ha travessat l'artista.

Laura Cuevas i el seu marit, Carlos Calderón, tornaran també al plató de 'De Viernes' una setmana després. Explicaran com es troba la seva relació després de viure moments crítics i ser testimonis de nous testimonis que posen en dubte la fidelitat del seu matrimoni.

Per últim, el programa abordarà l'última hora de 'Supervivientes' amb imatges inèdites. Així mateix, comptarà amb la presència per primera vegada juntes en un plató de Gabriella Hahlingag i Gloria, parella i germana, respectivament, del participant Manuel González.