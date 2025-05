El missatge de RTVE just abans de l'actuació d'Israel a Eurovisió

La segona semifinal d'Eurovisió, celebrada aquest dijous 15 de maig a Basilea, va estar marcada pel missatge que van llançar els comentaristes de RTVE just abans de l'actuació d'Israel. En un context internacional tens per l'ofensiva militar sobre Gaza, Tony Aguilar i Julia Varela no van passar per alt la controvèrsia al voltant de la participació del país en el festival.

Aprofitant la presentació de Yuval Raphael, la representant israeliana que va interpretar "New day will rise", Tony Aguilar i Julia Varela van dedicar uns minuts a contextualitzar la clara posició de RTVE. L'ens públic fa setmanes va demanar a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) obrir un debat formal sobre la continuïtat d'Israel a Eurovisió. Aquesta petició, compartida posteriorment per altres televisions públiques d'Irlanda, Bèlgica, Islàndia i Eslovènia, va ser respost per la UER amb la promesa d'abordar el tema "al seu degut temps".

El moment en antena no només va servir per recordar aquesta sol·licitud, sinó també per posar xifres sobre la taula. Tony Aguilar va denunciar el cost humà del conflicte: "Les víctimes dels atacs israelians a Gaza superen ja les 50.000, entre elles, més de 15.000 nens i nenes, segons Nacions Unides".

| RTVE

Per la seva banda, Julia Varela va subratllar el sentit del posicionament de RTVE dins de l'esperit del propi festival: "Això no és una petició contra cap país, és una crida per la pau, la justícia i el respecte als drets humans d'acord amb la vocació integradora i pacífica del festival d'Eurovisió".

"Seguim amb Israel en aquesta segona semifinal d'Eurovisió. Amb ella, Yuval Raphael, una artista fins fa poc desconeguda que va ser ferida en els atemptats de Hamàs del 7 d'octubre. La seva cançó es diu New day will rise", presentava Julia Varela a l'artista. L'actuació de Yuval, cantada en francès i hebreu, es va produir amb el so ambient silenciat per evitar possibles xiulades o xiulets.

En audiències, la segona semifinal d'Eurovisió a La 2 va assolir un estupend 6,5% de share i 804.000 espectadors. Més de 3.285.000 espectadors van connectar en algun moment amb l'emissió.