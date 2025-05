La proposta de Ramon García a Lalachus que afecta directament a 'El Grand Prix'

'El Grand Prix' torna aquest any a La 1 amb una gran novetat que afecta els seus presentadors, ja que Ramón García no estarà sol. L'escollida per acompanyar-lo en la nova temporada serà Lalachus, col·laboradora habitual de 'La Revuelta'. La notícia es va desvelar en ple directe, durant una de les emissions més inesperades del programa de David Broncano.

Tot va començar quan Ramón García va visitar 'La Revuelta' aquest dijous per avançar detalls sobre el retorn de 'El Grand Prix'. El que semblava una simple aparició promocional va acabar convertint-se en una escena gairebé teatral, amb proposta inclosa. La col·laboradora, que l'estiu passat va actuar com a padrina, no va trigar a aprofitar la visita per demanar repetir experiència.

David Broncano no va trigar a avivar la conversa amb una de les seves bromes: "L'última vegada que vas agafar una vedella d'aquestes gairebé acabes a la presó", va deixar anar. Una al·lusió directa a la ja cèlebre polèmica de les Campanades, mentre Lalachus sostenia un peluix de la vedella del programa.

| RTVE

Va ser llavors quan Ramón García va explicar que a 'El Grand Prix' no és costum repetir padrines ni padrins, cosa que va desinflar les il·lusions de Lalachus. Però la conversa va donar un gir inesperat quan el presentador li va llançar una pregunta directa: "Tu tens exclusivitat amb David?". Ella, desconcertada, va respondre entre rialles: "No! Què vaig a tenir jo amb aquest".

Davant la via lliure, Ramón García va anar directe al gra: "Si jo li dic a Lala si vol venir a presentar el 'Grand Prix' amb mi aquest estiu?". La sorpresa va ser majúscula, fins i tot per a l'equip del programa. David Broncano va respondre ràpidament amb un "Per part meva no hi ha cap problema", al que Grison també va afegir amb humor: "A més que nosaltres a l'estiu no treballem".

"Aquest any calia canviar alguna cosa i volien que una altra persona estigués amb mi per presentar 'El Grand Prix' i jo vaig pensar en tu. El que passa és que jo pensava que tu tenies un rotllet aquí amb 'La Revuelta' i em sembla estupend", afegia Ramón García.

A punt de trencar a plorar, Lalachus amb prou feines podia contenir l'emoció: "Ploraré", reconeixia. Finalment, va arribar la proposta formal del presentador: "Tu tindries un momentet per presentar amb mi 'El Grand Prix' de l'estiu?". La resposta, plena d'entusiasme i nervis, va ser clara: "Jo faig el que tu vulguis amb tu perquè em moro de la il·lusió".

Encara incrèdula, Lalachus va preguntar en veu alta: "És veritat això?". La confirmació va arribar de seguida per part de Ramón García: "Atén-me, que no queda res per començar a gravar els programes per a l'estiu". Amb aquest fitxatge, Lalachus prendrà el relleu de Cristinini, qui ha acompanyat a Ramón García en les dues últimes edicions i en l'especial nadalenc.