Quants diners s'emporta Àustria, com a país guanyador d'Eurovisió?

La final del Festival d'Eurovisió 2025 ja té guanyador: JJ com a representant d'Àustria.L'artista va aconseguir conquerir el públic europeu i el jurat amb una actuació vibrant que el va portar directament al més alt de la classificació. La gala, celebrada a Basilea (Suïssa), va reunir milions d'espectadors que no van voler perdre's un dels espectacles televisius més esperats de l'any.

En total, 26 països van competir per emportar-se el cobejat Micròfon de Cristall en una edició que va destacar per la seva varietat musical i escenografies impactants. Entre els participants també hi va ser Espanya, representada per Melody, que va actuar en sisena posició amb una proposta que, tot i molt aplaudida, va quedar en posició 24.

La victòria austríaca, a més del reconeixement internacional, porta amb si un fet rellevant: el país es converteix en amfitrió de la pròxima edició del certamen l'any 2026. Aquest honor, que sol anar acompanyat d'una forta inversió en organització i producció, també és vist com una oportunitat per reforçar la imatge cultural del país davant el món.

| RTVE

Una de les preguntes més habituals després de la final és què obté el país o l'artista guanyador. I la resposta sorprèn a molts, ja que els guanyadors d'Eurovisió no s'emporten cap quantitat de diners. Des de 2008, l'únic premi que s'atorga és el simbòlic Micròfon de Cristall, deixant enrere la pràctica anterior d'entregar trofeus personalitzats per país.

Malgrat això, guanyar Eurovisió pot significar un abans i un després per a qualsevol artista. L'impuls mediàtic, les noves oportunitats professionals i la visibilitat global són recompenses més que suficients per a molts. A més, els compositors de les cançons, que de vegades inclouen el propi intèrpret, sí que reben beneficis econòmics pels drets d'autor, especialment si la cançó es converteix en un èxit de vendes o streaming.

Pel que fa a la participació espanyola, RTVE no ofereix una retribució directa als artistes, però es fa càrrec de totes les seves despeses i les del seu equip. No obstant això, la inversió necessària es mou habitualment entre els 500.000 i els 800.000 euros. De fet, la candidatura de Nebulossa el 2024 va costar al voltant de 600.000 euros, mentre que la de Blanca Paloma el 2023 va arribar als 800.000.