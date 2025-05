Així va ser l'actuació d'Àustria que va portar JJ a la victòria a Eurovisió 2025

Àustria ha conquerit el micròfon de cristall en l'edició d'Eurovisió 2025 gràcies a la hipnòtica actuació de JJ, jove contratenor que ha captivat Europa amb "Wasted Love". El seu número, concebut com una fusió entre l'òpera i el pop contemporani, es va imposar en una final molt renyida. Celebrada al St. Jakobshalle de Basilea (Suïssa), Melody va quedar en el lloc 24.

D'aquesta manera, JJ per Àustria va oferir una interpretació visualment sòbria però emocionalment aclaparadora. L'escenografia, una estructura en forma de vaixell navegant contra la tempesta, es va convertir en una metàfora perfecta per a la cançó. Tot embolicat en una cuidada estètica en blanc i negre que va potenciar la sensació de drama i vulnerabilitat sobre l'escenari.

La direcció artística va anar a càrrec de l'escenògraf espanyol Sergio Jaén, responsable també de les propostes de Finlàndia i Xipre aquest any, i que ja va deixar empremta el 2024 amb el seu treball per a Irlanda. Gràcies a la seva visió, la posada en escena austríaca va aconseguir destacar entre les més de vint actuacions de la final.

JJ – Wasted Love (LIVE) | Austria 🇦🇹 | Grand Final | Eurovision 2025

Als seus 23 anys, Johannes Pietsch, més conegut com JJ, ha fet història per al seu país, aconseguint la tercera victòria austríaca en el festival després dels triomfs de 1966 i 2014. Amb formació clàssica a l'Òpera Estatal de Viena, i després del seu pas per 'La Voz' i el concurs 'Starmania', JJ ha trobat a Eurovisió l'aparador perfecte per mostrar la seva versatilitat vocal i carisma escènic.

Àustria partia com a segona favorita a les cases d'apostes, just darrere de Suècia. No obstant això, la connexió emocional amb l'audiència i el reconeixement del jurat professional van acabar inclinant la balança al seu favor. Així ho han demostrat els 436 punts que ha rebut JJ, provocant la seva victòria davant Israel, que ha quedat segona.

En audiències, Eurovisió va arrasar a Espanya amb un estratosfèric 50,1% de share, 5.884.000 de seguidors de mitjana i 13.631.000 espectadors únics. Per tant, puja 8,3 punts de quota i més d'un milió d'espectadors respecte a l'any passat. Les votacions, a més, pugen a un 59,7% de quota i 6.315.000 televidents.