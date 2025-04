'Tu Cara Me Suena' suspèn inesperadament les seves gravacions després de l'apagada

Espanya va viure aquest dilluns 28 d'abril una jornada insòlita amb una apagada elèctrica generalitzada que va deixar milions de ciutadans sense subministrament des de les 12:32 del migdia. Les conseqüències no van trigar a arribar a la televisió, obligant a suspendre gravacions en directe i a improvisar sobre la marxa. Un dels programes afectats va ser 'Tu cara me suena', que va haver de detenir la seva producció de manera immediata.

Gisela, una de les concursants de 'Tu Cara Me Suena', va ser una de les primeres a relatar públicament el que va succeir. A través d'una videotrucada amb 'Y ahora Sonsoles', l'artista va compartir la seva experiència des de Barcelona, on el servei elèctric no s'havia restablert completament. "A casa no tinc Wi-fi, he vingut a la biblioteca municipal del meu poble", va comentar durant l'emissió.

L'apagada va sorprendre Gisela en plena preparació del seu número per a la gala de 'Tu Cara Me Suena': "Just estava assajant jo, a més, el meu tema que no diré quin és. Estava cantant i de sobte s'han anat totes les llums del plató. O sigui, tot absolutament a les fosques i òbviament hem hagut de parar".

| Atresmedia

La gravació va quedar interrompuda de manera immediata, mentre tècnics, artistes i resta de l'equip abandonaven el set a les fosques. La interrupció va afectar els que estaven al plató, però també a diversos concursants i membres de producció que es desplaçaven a Barcelona. "Molts companys s'han quedat atrapats a l'AVE, en els transports públics", va explicar Gisela.

D'aquesta manera, la concursant va confirmar que la gala programada ha estat posposada: "Hem ajornat la gravació de la gala per a la setmana que ve". Cal destacar que això no suposarà cap canvi en la seva emissió, tenint en compte que 'Tu Cara Me Suena' sempre es grava amb diverses setmanes de marge respecte a la seva emissió.

"Com que no hem pogut gravar, ens han dit que ens anéssim a casa, i llavors, doncs corrent a casa, sobretot pel petit. I el que hem fet ha estat comprar llet per a ell, per si de cas això es dilatava una mica, aigua, el típic, oi? Les coses més bàsiques, sobretot per a ell", afegia Gisela.