Llista d'imitacions de la gala 4 de 'Tu Cara Me Suena': de Chenoa a Frank Sinatra

Ja coneixem la llista d'imitacions de la gala 4 de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 ha emès aquest divendres 25 d'abril la tercera entrega del talent show de Manel Fuentes. Un nou grup de famosos s'han enfrontat al gran repte de les imitacions de 'Tu Cara Me Suena'.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperança Grasia, Melani i Mikel Herzog Jr. són els concursants de 'Tu Cara Me Suena'. D'aquesta manera, la tercera gala de 'Tu Cara Me Suena' ha culminat amb la primera victòria de Gisela.

Gisela Lladó: 21 (11 del jurat + 10 del públic)

(11 del jurat + 10 del públic) Esperança Grasia: 21 (12 del jurat + 9 del públic)

(12 del jurat + 9 del públic) Ana Guerra: 19 (8 del jurat + 11 del públic)

(8 del jurat + 11 del públic) Melani: 18 (6 del jurat + 12 del públic)

(6 del jurat + 12 del públic) Yenesi: 17 (10 del jurat + 7 del públic)

(10 del jurat + 7 del públic) Mikel Herzog JR: 15 (9 del jurat + 6 del públic)

(9 del jurat + 6 del públic) Manu Baqueiro: 13 (5 del jurat + 8 del públic)

(5 del jurat + 8 del públic) Bertín Osborne: 11 (7 del jurat + 4 del públic)

(7 del jurat + 4 del públic) Goyo Jiménez: 9 (4 del jurat + 5 del públic)

D'aquesta manera, Gisela decidia donar els 3.000 euros a la fundacióIván Mañero.

En quant al rànquing general de 'Tu Cara Me Suena', el lideren Gisela Lladó (61), Mikel Herzog JR (61) i Melani (50). Estan al centre de la taula Esperança Grasia (51), Ana Guerra (50) i Yenesi (45). Finalment, tanquen la llista Bertín Osborne (38), Manu Baqueiro (37) i Goyo Jiménez (29).

Llista d'imitacions de la Gala 4 de 'Tu Cara Me Suena'

Goyo Jiménez: El Alfa & Nfasis (porta un amic)

(porta un amic) Bertín Osborne: Frank Sinatra

Manu Baqueiro: Celtas Cortos

Mikel Herzog JR: Índia Martínez

Yenesi: Carolina Durante

Melani: The Ronettes (Te lo robo a Gisela)

(Te lo robo a Gisela) Ana Guerra: Alicia Keys

Esperança Grasia: Marisol

Gisela: Chenoa (training VIP)

En audiències, 'Tu Cara Me Suena' va arrasar en la seva segona gala com el més vist del dia amb un 22,7% i 2.061.000 seguidors. El talent show de Manel Fuentes va aconseguir el minut d'or del dia a les 23:20h amb 2.591.850 seguidors i un 26,5% de share. 'Tu Cara Me Suena', que va liderar la nit, va congregar 5,1M d'espectadors únics.