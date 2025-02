La reaparició de Carlos Latre a Telecinco com a col·laborador d'Ana Rosa Quintana

Carlos Latre ha tornat a la televisió de la mà de 'El programa de Ana Rosa' i ho ha fet amb una de les seves imitacions. Tal com va avançar Ana Rosa Quintana a 'De Viernes', l'expresident dels Estats Units podria ser un dels convidats del matinal. I així ha estat, encara que amb truc, ja que ha estat Carlos Latre qui ha donat vida a Donald Trump en una aparició sorpresa.

Carlos Latre va irrompre en els minuts finals de l'entrevista d'Ana Rosa Quintana a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Va ocórrer just després que la líder popular declarés que "no tots a Espanya" volen ser part dels BRICS. En aquell moment, la presentadora va anunciar: "Li ho podrà dir vostè mateixa al senyor Trump", donant pas a la imitació de l'humorista.

Amb el seu característic perruquí ros i un vestit amb corbata, Carlos Latre va saludar Ayuso, qui no va dubtar a dirigir-se a ell en anglès: "How are you? Nice to meet you". Al que Trump va respondre: "Estic molt feliç d'estar aquí. Gràcies pel teu suport sempre". En to d'humor, Ana Rosa Quintana va aprofitar per recalcar que "no som BRICS" i va preguntar si imposaria aranzels a Espanya. El doble de Trump, fidel al seu personatge, va respondre afirmativament, mencionant productes emblemàtics com el pernil o les croquetes.

| Mediaset

La intervenció de Carlos Latre va continuar amb unes bromes mentre el fals Trump signava suposats decrets. "Pedro Sánchez serà col·laborador de 'El programa de AR'" o "Arturo Pérez Reverte anirà a 'La isla de las tentaciones'" van ser algunes de les seves ocurrències.

Posteriorment, Carlos Latre també va tenir presència a la taula d'actualitat juntament amb Jano Mecha, Antonio Rossi i Alaska. Des d'allà, el seu personatge va llançar un missatge al president del Govern: "Pedro Sánchez no ens està cuidant bé. Si continues així posaré un mur".

Aquest retorn de Carlos Latre a Telecinco arriba després de l'ensopegada de 'Babylon Show', cancel·lat per la seva baixa audiència. El mateix còmic va anunciar la seva incorporació al matinal d'Ana Rosa Quintana a través del seu compte a X, abans Twitter. "En els meus més de 25 anys de carrera en els mitjans de comunicació, he tingut la gran sort d'estar al costat de grans com Xavier Sardà, Carlos Herrera, Chicho Ibáñez Serrador, Carlos Alsina i altres. Em faltava Ana Rosa", escrivia entusiasmat per aquesta "nova etapa televisiva a Mediaset".