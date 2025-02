Beatriz Archidona paralitza en directe 'De Viernes' amb una gran notícia per a Patricia Pérez

Patricia Pérez ha rebut en directe a 'De Viernes' una notícia important sobre el seu futur laboral. La setmana passada, Santi Acosta i Beatriz Archidona desvelaven que un dels seus cinc col·laboradors abandonarà el programa temporalment. I és que un dels seus tertulians viatjarà a Hondures com a fitxatge estrella de 'Supervivientes', abandonant el seu lloc a 'De Viernes'.

"Hi ha un dels nostres cinc col·laboradors que viatjarà, que va a Hondures", recordava Beatriz Archidona aquest 21 de febrer, amb Jorge Javier Vázquez al plató. La primera descartada va ser Ángela Portero, però els altres quatre col·laboradors seguien a la llista de possibles concursants de 'Supervivientes'. "Anem a descartar-ne un", afegia Santi Acosta, per la qual cosa la llista s'ha reduït a tres.

De fet, s'han generat conflictes per aquest assumpte, com explicava Beatriz Archidona: "Estan molt tensos, algun té il·lusió per anar, altres volen escaquejar-se i volien enviar a Patón i tot. Hi ha conflictes i baralles a les reunions prèvies per aquest tema". "És que un de nosaltres està enganyant la resta...", explicava José Antonio León.

| Mediaset

Finalment, Beatriz Archidona ha fet l'esperat anunci en directe a 'De Viernes': "El pròxim col·laborador que descartem, que no viatjarà, que no anirà a 'Supervivientes', és... Patricia Pérez!". "Oooh, no pot ser... Quina nit porto, entre el de Patón, Jaime Ostos, ara, això... Em fa pena no anar", reaccionava amb humor la col·laboradora, que seguirà present els pròxims mesos a 'De Viernes'.

Per la seva banda, Jorge Javier Vázquez llançava en directe els seus desitjos respecte a aquest fitxatge: "M'agradaria, per histèrica, que fos Terelu Campos. La conec perfectament i sé el que pot ser Terelu en una illa amb tot el que té ella darrere".

Tanmateix, just després ha apuntat a un altre nom que està agafant més força: "Antonio Montero sempre ha manifestat el seu desig d'anar a 'Supervivientes'. No sé si hi anirà o no, però crec que si hi anés el veig un perfil amb serioses possibilitats d'aguantar molt de temps".