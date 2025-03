'Operació Triunfo' anuncia la millor notícia per als fans per escalfar el seu retorn

'Operació Triunfo' tornarà a Prime Video a Espanya i en més de 30 països i territoris de Llatinoamèrica al setembre d'aquest any. Com a primer pas en el procés de selecció, s'obre la convocatòria #OTCover2025 en exclusiva a TikTok. Els càstings presencials començaran al maig de 2025, i pròximament s'anunciaran les dates i ciutats on es realitzaran.

Després de l'èxit de l'edició de 2023, aquest any la dinàmica es manté en exclusiva a TikTok, consolidant la plataforma com l'epicentre de la nova generació d'artistes. De l'1 al 7 d'abril, els participants podran pujar un vídeo de 45 segons de durada dividits en dues parts. Han de ser 15 segons de presentació i 30 segons d'interpretació musical, juntament amb l'etiqueta #OTCover2025.

Els aspirants a concursants tenen total llibertat per triar la cançó que millor reflecteixi el seu talent. La directora de càsting i de l'Acadèmia, Noemí Galera, continuarà sent l'encarregada de seleccionar els millors participants. Aquests rebran el cobejat Passe Prime, que els permetrà accedir directament al càsting presencial amb hora programada, evitant les llargues cues i esperes.

| Prime Video

En l'edició anterior, va ser tot un fenomen a les xarxes socials, batent rècords amb més de 30.000 vídeos a les xarxes socials. Va duplicar números i es va convertir en l'edició amb més candidatures, acumulant 92 milions de reproduccions. 323 aspirants a concursants van rebre el Passe Prime, i entre els seleccionats que van arribar a formar part del programa es troben Naiara, Paul Thin, Ruslana, Juanjo, Lucas, Chiara i Salma.

Recordem que, en la roda de premsa després de la final, María José Rodríguez, en aquell moment CEO de Prime Video, va desvelar dades d'audiència del format: "No cal que donem dades perquè 'OT' és al carrer, conversa social més enllà de les xarxes. 'OT 2023' l'han vist 3,5 milions d'espectadors únics, amb una fidelització del 85%".

"Hem duplicat i triplicat el nombre de vots, algunes setmanes entre nominats i favorits hem arribat als 8 milions de vots. A la pròpia final vam rebre 1,2 milions de vots a la part final de les votacions", afegia Tinet Rubira, director general de Gestmusic.