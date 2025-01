Terratrèmol a Telecinco amb canvis de directors per la tornada d'Ana Rosa al matí

L'arribada d'Alberto Carrullo sembla marcar un abans i un després en la graella de Telecinco. L'últim gran anunci ha estat el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins de Telecinco amb 'El programa de Ana Rosa' a partir del dilluns 3 de febrer. La presentadora deixarà 'TardeAR' i la franja vespertina en mans de Frank Blanco i Verónica Dulanto després de les seves males audiències.

Aquest moviment implica canvis significatius tant en la graella matinal, com en les direccions dels programes produïts per Unicorn Content, segons ha publicat EsDiario. I és que 'El Programa de Ana Rosa' tornarà a partir de les 9h. No obstant això, una hora abans es manté 'La Mirada Crítica' presentat per Ana Terradillos i en el tram final del matí 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat.

En aquest context, 'El programa de Ana Rosa', que torna amb un enfocament més centrat en l'actualitat política, estarà dirigit per Daniel Fernández. El periodista i realitzador manxec, vinculat a Unicorn Content des de 2018, es va encarregar prèviament de posar en marxa i dirigir '120 minutos' a Telemadrid. De fet, fins ara liderava 'La Mirada Crítica', cosa que reforça la idea que el nou 'El programa de Ana Rosa' girarà al voltant de temes polítics i socials d'actualitat.

| Mediaset

El lloc que deixa vacant Daniel Fernández a 'La Mirada Crítica', presentat per Ana Terradillos, serà ocupat per Irene Azcutia. La periodista, que es va unir a Unicorn Content el 2019, va ser directora de 'Ya es mediodía' després de la sortida de Sonsoles Ónega i també de 'Cuatro al día'. Amb aquesta trajectòria, Irene Azcutia assumirà la direcció d'un espai clau en la graella matinal de Telecinco.

Per la seva banda, a 'Vamos a ver', presentat per Joaquín Prat, no hi haurà canvis en la direcció. Óscar de la Fuente continuarà liderant el programa, càrrec que va assumir després d'haver estat director de 'El programa de AR' durant els seus últims tres anys. Óscar De la Fuente compta amb una àmplia experiència dins de Mediaset i Unicorn Content, exercint anteriorment com a subdirector i coordinador de continguts.

Quant a 'TardeAR', que quedarà sense Ana Rosa Quintana al capdavant, Xelo Montesinos, actual directora i CEO de Unicorn Content, podria seguir al comandament. Tanmateix, aquesta decisió encara no està tancada.