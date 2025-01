'Socialité' fitxa una antiga col·laboradora de 'Sálvame' per aixecar les seves audiències

Telecinco busca donar un nou impuls a 'Socialité', un programa que actualment travessa un dels seus moments més delicats en termes d'audiència. Conduït per María Verdoy i Antonio Santana, l'espai no aconsegueix superar el doble dígit en la seva quota de pantalla des de fa un mes. De fet, recentment va registrar un pobre 6,6% de share i 467.000 espectadors, molt lluny de 'La Ruleta de la Suerte', cosa que clarament posa en perill la seva continuïtat a la graella.

Aquest declivi es produeix gairebé un any després que 'Socialité' canviés de productora, passant de La Fábrica de la Tele a Fénix Media Audiovisual. Això va marcar la sortida de les presentadores María Patiño i Nuria Marín. Inicialment, María Verdoy va assumir en solitari la conducció del programa, que després d'una renovació d'imatge, que va incloure un canvi de plató, va incorporar a Antonio Santana com a copresentador.

Al llarg de l'últim any, 'Socialité' també ha afrontat la marxa de diversos membres clau del seu equip, com Javier de Hoyos, antic director del programa, i reporters emblemàtics com Arnau Martínez i Gema Mirón. Aquests canvis no han estat ben rebuts per l'audiència, que ha mostrat el seu descontentament reflectit en els índexs d'audència.

| Mediaset

Davant aquesta complicada situació, Telecinco ha decidit prendre mesures i reforçar 'Socialité' amb la incorporació d'un nou fitxatge: Carmen Alcayde. La reconeguda presentadora, famosa per haver liderat 'Aquí hay tomate' i per la seva participació en programes com 'Así es la vida' i 'Fiesta', torna per encapçalar una nova secció a Socialité.

Carmen Alcayde s'encarregarà d'un espai dedicat exclusivament als realities de Telecinco, com 'La Isla de las Tentaciones' i 'GH DÚO'. Aquest moviment busca no només enriquir els continguts del programa, sinó també captar l'atenció d'un públic fidel a aquest tipus de formats.

Cal destacar que en els últims dies Mediaset ha anunciat importants canvis per a la graella de Telecinco. Un dels més destacats és el retorn d'Ana Rosa Quintana als matins de la mà de 'El Programa de Ana Rosa'. Un primer canvi que augura una nova etapa a Mediaset, amb futurs moviments que estan per venir.