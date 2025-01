El futur de Joaquín Prat i Ana Terradillos a Telecinco davant la tornada d'Ana Rosa

Era la notícia que tard o d'hora acabaria succeint. Després de les baixes dades d'audiència que està tenint Telecinco, la cadena ha decidit realitzar diversos canvis en la seva reestructuració de la graella. El més sonat és el que saltava aquest dimecres 22 de gener mitjançant un comunicat de Mediaset, Ana Rosa Quintana torna als matins.

Després de gairebé un any i mig d'emissions amb el programa 'TardeAR', Ana Rosa admet el seu fracàs a les tardes. No obstant això, el format es mantindrà amb Verónica Dulanto i Frank Blanco com a presentadors a partir del dilluns 3 de febrer.

Així, Ana Rosa Quintana tornarà a posar-se al capdavant dels matinsamb'El Programa de Ana Rosa' que de dilluns a divendres abordarà els assumptes més rellevants de l'actualitat. En aquesta nova etapa, a més, comptarà amb noves seccions i col·laboradors.

Aquest canvi al seu origen suposarà una remodelació en la franja matinal ja que des que Ana Rosa va canviar a les tardes, el seu espai l'ocupen programes com 'La Mirada Crítica' amb Ana Terradillos o 'Vamos a ver' amb Joaquín Prat.

| Mediaset

De moment Mediaset no ha prescindit d'aquests dos formats, sinó que hauran de compartir espai amb els matins d'Ana Rosa. El grup parla d'una remodelació de la seva franja matinal que començarà amb Ana Terradillos al capdavant de la 'Mirada Crítica', continuarà amb 'El Programa de Ana Rosa' i conclourà amb Joaquín Prat i 'Vamos a ver'.

De moment el futur dels tres programes està garantit a no ser que hi hagi canvis d'última hora. De moment només se sap que el programa d'Ana Terradillos començarà a les 8 del matí. Per això, l'estructura de la graella de Telecinco apunta que podria ser la següent:

08:00 a 09:00 hores - 'La Mirada Crítica'

09:00 a 13:30 hores - 'El programa de Ana Rosa'

13:30 a 15:00 hores - 'Vamos a ver'

D'aquesta manera, el pròxim dilluns 3 de febrer tornarà als matins 'El programa de Ana Rosa', una de les marques més emblemàtiques de la cadena, que durant els seus 18 anys en emissió va ser tot un referent en la franja.