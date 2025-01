'No em val!': les dures paraules del jurat d''El Desafío' contra Feliciano López

El pas de Feliciano López per la tercera entrega de 'El Desafío' no va deixar ningú indiferent, encara que no precisament pel seu rendiment. El tennista va haver d'enfrontar-se a un dels desafiaments més complicats per a ell: ballar, cantar i animar el públic, tot al mateix temps. No obstant això, el resultat va estar lluny de ser l'esperat pel jurat de 'El Desafío'.

Conscient de les seves limitacions, Feliciano López va confessar abans del número que aquest era el repte més difícil al qual s'havia enfrontat fins al moment. "Estem en el programa tres, però crec que és el repte, per a mi, més difícil al qual m'enfrontaré. Per perdre la vergonya i per intentar ballar al ritme que ballen els ballarins. Per a mi, aprendre'm una coreografia és complicat, ballar ràpid ja no sé com qualificar-ho", va comentar l'esportista.

Abans de sortir a l'escenari, fins i tot va proposar treure's la samarreta durant el número com una forma de compensar la seva falta d'habilitat per ballar. Unes paraules que els membres del jurat no van prendre molt seriosament. "Saps anglès. No em val que no facis el playback!", li va advertir Pilar Rubio amb un to entre seriós i bromista a 'El Desafío'.

| Mediaset

Finalment, durant la seva actuació a 'El Desafío', ni va aconseguir seguir la coreografia com s'esperava, ni va cantar les frases del tema assignat. Juan del Val va ser taxatiu: "Se'ns ha advertit al principi que Feliciano mai havia ballat... Qui ho hauria pogut imaginar! Veritat? Gràcies per divertir-te! Menys mal que t'has tret la samarreta, perquè, si no, et poso un zero".

Pilar Rubio també va mostrar el seu descontentament per la falta d'esforç en aprendre la cançó: "Ha estat una mica descontrol. I no m'ha agradat que no hagis volgut aprendre't tres frases", li va retreure, avançant que la seva puntuació seria molt baixa. Per la seva banda, Santiago Segura va ser més directe i no va deixar lloc a dubtes sobre la posició de Feliciano en el rànquing de la nit: "Ho valoro, però no estaràs entre els cinc primers".