El nou encàrrec de Marta Riesco a 'La Família de la Tele' després de les dures crítiques

Després de protagonitzar un dels moments més comentats de la setmana,Marta Riesco fa un nou pas com a reportera de 'La Familia de la Tele'. La seva cobertura des de Roma, que va generar crítiques per part del Consell d'Informatius de RTVE, no ha frenat la seva projecció. Al contrari, l'equip del magazín ha tornat a confiar en ella per a una nova missió internacional: cobrir Eurovisió des de Basilea.

La polèmica va esclatar quan 'La Familia de la Tele' va decidir enviar Marta Riesco a cobrir el conclave des del Vaticà. La seva intervenció, en la qual va xerrar amb diverses monges sobre les seves expectatives respecte al nou Papa i com podrien arribar a conèixer-lo, va ser durament qüestionada pels responsables informatius de la cadena pública. En un comunicat, el Consell va expressar el seu malestar pel to del reportatge i l'ús dels mitjans de RTVE en un context d'alt contingut informatiu.

Davant les crítiques, 'La Familia de la Tele' va decidir no retrocedir, sinó respondre des del plató amb un gest clar: mantenir Marta Riesco en pantalla i reforçar el seu suport. Així, l'endemà, va tornar a aparèixer en directe des de Roma, encara que amb un contingut més relaxat i cultural: un reportatge sobre l'habitatge de Raffaella Carrà, actualment en venda.

| RTVE

En aquesta connexió, tant Aitor Albizua com María Patiño no van escatimar en mostres de suport. "Vull que rebis l'escalfor de tot el públic. Bravo Marta!", va dir el presentador a l'inici del programa. María Patiño, per la seva banda, va optar per un missatge més críptic però ple d'intenció: "Hi ha passos que mereixen que una es posi dempeus, i aquest n'és un. Vostès sabran per què sense que jo ho digui".

I mentre se segueix parlant del reportatge a Roma, Marta Riesco ja prepara les maletes per al seu pròxim destí. Aquesta vegada, serà Suïssa l'escenari del seu nou repte professional, cobrint tot el que passi al voltant d'Eurovisió. Ella mateixa ho va avançar a les seves xarxes: "Ja puc dir-ho. Demà volo a Basilea per cobrir tota la setmana Eurovisió i no puc estar més emocionada. 'Ganazas' d'explicar-vos tot el que passi a 'La Familia de la Tele'".