Patricia Pérez rescindeix fulminantment el seu contracte i abandona 'De Viernes'

El pas de Patricia Pérez per 'De Viernes' ha estat més curt del que s'esperava i, pel que sembla, amb una turbulenta sortida. La col·laboradora va tornar a la petita pantalla a principis de 2024 després d'anys centrada en el món de la nutrició. Ara, Patricia Pérez ha abandonat 'De Viernes' sense comiats ni declaracions, en una marxa que no hauria estat exempta de tensions amb la productora Mandarina.

La sortida de Patricia Pérez, que va arribar a l'espai per cobrir la vacant que deixava Patricia Cerezo, s'hauria precipitat després de la incorporació d'Antonio Rossi a l'equip. El periodista es va sumar al format coincidint amb la marxa temporal de Terelu Campos a Hondures per la seva participació a 'Supervivientes'. Finalment, el seu fitxatge hauria alterat l'equilibri intern entre col·laboradors.

Lluny de tractar-se d'una substitució provisional, tot sembla indicar que Antonio Rossi s'ha assentat com a part de l'equip estable. El primer a abandonar el seu lloc va ser Antonio Montero, que va tornar poc després davant l'absència de Patricia Pérez. Segons revela Informalia, Mandarina va proposar que ambdós professionals s'alternessin davant les càmeres, però la reacció de la col·laboradora no va ser favorable.

| Mediaset

Segons el mitjà citat, Antonio Montero es va oferir a sortir perquè es quedés la seva companya, però es va sentir tan disgustada que va decidir rescindir el contracte amb Mandarina. Aquesta decisió ha sorprès especialment pel perfil baix amb què la comunicadora ha gestionat la seva sortida, sense un adeu públic ni paraules per a l'audiència. Per tant, ja no tornarem a veure Patricia Pérez com a col·laboradora de 'De Viernes'.

Recordem que Patricia Pérez va guanyar màxima popularitat als anys 90, quan va presentar 'El Gran Juego de la Oca' juntament amb Emilio Aragón. Posteriorment, va fer el salt a l'Argentina a la recerca de noves oportunitats com a actriu. Després del seu retorn a Espanya, el 2009, va tornar a connectar amb l'audiència a 'Vuélveme loca', magazín de crònica social que va presentar juntament amb Tania Llasera a Telecinco.

Després d'aquesta etapa, Patricia Pérez es va bolcar en la seva carrera com a experta en nutrició, fins que el 2024 va decidir reprendre la seva faceta televisiva a 'Tardear' i, després, a 'De Viernes'.