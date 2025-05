Preocupació per Ana Guerra després de patir un accident a 'Tu Cara Me Suena'

Ana Guerra està donant molt de què parlar per la seva participació a 'Tu cara me suena' per les seves imitacions, però també pel compromís que ha demostrat fins i tot en circumstàncies adverses. Aquesta setmana, la cantant ha visitat el plató d''Espejo Público' per avançar detalls de la seva pròxima actuació, en la qual es transforma en Rosana. No obstant això, des de l'inici de l'entrevista, Ana Guerra va aparèixer visiblement incòmoda, amb serioses dificultats per moure's.

I és que l'artista havia patit un fort fuetada cervical durant els assajos del seu número, en el qual havia d'executar una exigent coreografia. Tot i així, i malgrat el dolor, no va voler faltar a la seva cita amb 'Espejo Público'.

Susanna Grisoo, sorpresa pel seu estat, no va dubtar a expressar la seva preocupació en directe: "Em fa una cosa veure't, de veritat. És que no sé si s'han adonat però és Robocop. No pot girar-se, està fent un esforç sobrehumà perquè qui hem patit fuetades cervicals sabem què és".

| Atresmedia

La pròpia Ana Guerra va explicar que, després de l'entrevista, aniria a que la veiés un metge: "Aniré a que em vegin per si tinc alguna cosa important". Susanna Grisoo, agraïda per la presència de la cantant malgrat tot, va subratllar la seva entrega: "Venir a treballar i, sobretot, presentar la teva secció de 'Tu cara me suena' amb el malament que estàs, és una cosa que no puc deixar d'agrair-te". "Qualsevol altra persona estaria a l'hospital, que és on t'aniràs immediatament", afegia.

Més enllà de la seva situació física, Ana Guerra no va amagar l'emoció pel resultat de la seva actuació a 'Tu Cara Me Suena': "Ha estat una de les meves millors actuacions fins al moment". L'expectació és alta, i Àngel Llàcer no ha dubtat a situar la imitació en un lloc privilegiat dins de l'històric: "En el top 3 de les coses que s'han vist al programa".

L'accident no ha frenat l'ímpetu d'Ana Guerra, que va deixar molt clar el seu compromís amb la seva carrera: "Estic molt compromesa amb la meva feina". "Si hagués de fer un concert aquesta nit, el faria encara que m'ho hagués de passar en una cadira", afegia.