L'incident que ha patit Makoke en directe a la gala de 'Supervivientes'

La tensió creix a 'Supervivientes' a mesura que avança la recta final del concurs. Amb més de dos mesos d'aventura a Hondures, els participants s'enfronten a proves físiques cada cop més exigents, i no tots surten il·lesos. Durant l'última gala de 'Supervivientes', Makoke va ser protagonista involuntària d'un moment accidentat que va acabar amb una visible ferida i un toc d'humor per part seva.

La nit va començar amb el primer veredicte de l'audiència: Álex Adróver era el concursant salvat, deixant a Makoke i Manuel González com a possibles expulsats. Mentre tots dos esperaven la decisió definitiva, els equips es preparaven per a una nova prova de localització de 'Supervivientes'.

Makoke, que recentment s'havia integrat a l'equip rival després de ser descartada pels seus antics companys, es va enfrontar al repte juntament amb Nieves Bolós. La dinàmica exigia que les parelles romanguessin unides per una corda, sense avançar-se una a l'altra, cosa que aviat es va convertir en un obstacle.

| Mediaset

Durant el recorregut, Nieves Bolós va començar a avançar més de pressa, provocant estirades constants. Laura Madrueño, conductora de 'Supervivientes', va intervenir en ple directe: "Compte Nieves que estàs estirant de Makoke". Lluny de corregir el ritme, l'advertència va haver de repetir-se: "Si us plau, respecta una mica el ritme de la teva companya perquè al final us acabareu fent mal".

No obstant això, el mal va arribar i Makoke, visiblement afectada per l'esforç i les estirades, va acabar la prova amb un esgarrap al braç. Durant la pausa per conversar amb els concursants de 'Supervivientes', Jorge Javier Vázquez es va dirigir a ella en notar la seva incomoditat. Va ser llavors quan Makoke, mostrant la seva ferida, va deixar anar una frase que va arrencar somriures al plató: "Makoke és la pupes, li passa de tot"

"Probablement hauran d'amputar" va bromejar Jorge Javier Vázquez. Makoke no va trigar a unir-se amb humor: "Que m'he de casar al setembre, deixa'm".

'Supervivientes' va liderar en audiències i va arrasar en la seva desena gala en obtenir un gran 20,3% i 1.430.000 espectadors. El reality de Telecinco va aconseguir un bon 11,3% de quota i 1.502.000 en el seu express.