Marisa Martín Blázquez revela a 'Tardear' l'assetjament que porta vuit mesos patint

Marisa Martín Blázquez ha decidit alçar la veu a 'Tardear'. Després de setmanes d'especulació, la periodista ha confirmat que està sent assetjada a través de xarxes socials amb insults i comentaris ofensius. Marisa Martín Blázquez ha rebut missatges que han traspassat els límits del respecte, sinó que també han derivat en una situació que posa en risc la seva seguretat personal.

El tema va començar a comentar-se a 'Tardear' sense revelar noms, mentre es llegien alguns dels missatges dirigits a una de les seves col·laboradores. "T'intentes vestir moderna, però l'únic que aconsegueixes és fer molta peneta perquè només és mirar-te a la cara i reveles l'edat", "em fa vomitar amb aquests penjolls, haurien de prohibir aquestes fotos, perquè són de mal gust" o "aquesta vella xocheja". Paraules cruels que reflecteixen una violència verbal marcada pel masclisme i l'edatisme.

D'aquesta manera, Marisa Martín Blázquez no només va denunciar l'assetjament que pateix, sinó que va expressar la seva perplexitat pel fet que molts d'aquests atacs provinguin de dones. "Em crida l'atenció que entre dones i a aquestes alçades ens estiguem jutjant", va lamentar.

| Telecinco

Segons ha explicat en directe, l'autor d'aquests atacs és un home amb un compte d'Instagram obert, que porta mesos assetjant-la: "Porta gairebé vuit mesos. Al principi ho feia en públic, però quan va començar a veure que li cridaven l'atenció per la fastigositat dels missatges, el misògin, l'edatista i masclista que és doncs va passar a fer-ho en privat".

"Alguns ja els ha esborrat, jo he fet captures de tot el que he anat podent (...). Volia que a Instagram, igual que jo el vaig denunciar a la comunitat d'Instagram, que els seguidors que tinc i la gent que ho veiés a les meves stories, jo pujava el que ell em deia i demanava a la gent que si podria també denunciar per arribar a que li tanquin el compte", va relatar. A més, va revelar que no és l'única víctima, ja que altres dones també han rebut missatges similars d'aquest mateix usuari.

"A mi, els pretesos insults d'un senyor, és que no diré la paraula que penso, que és un analfabet emocional i és moltes coses més que he dit abans, no em fan mal ni em dolen (...). Ara bé, aquest tipus de coses, a aquelles altres dones que també m'han contactat amb mi i m'han dit que els ho fa, els pot afectar", va comentar amb contundència.

El que veritablement la inquieta és el risc real que podria representar aquesta persona: "No m'afecten els seus pretesos insults. M'afecta que, com jo no sé aquest tipus que té al cap, ni quin tipus de persona pot ser (...). M'he de protegir en aquest sentit perquè tinc una família".