'Tentáculos' fa un canvi important després d'anunciar un nou horari a Ten

Moviment inesperat en l'horari de 'Tentáculos'. El passat dimecres, Carlota Corredera anunciava que el programa de Ten es duplicava a partir d'aquest dimarts 22 d'abril, coincidint amb l'estrena de 'La Familia de la Tele'. A partir d'aquell dia, estava previst l'estrena de 'Tentáculos' Sobremesa, que s'emetria a les 13:55h, i 'Tentáculos' Prime Time, en la franja de les 20:30h.

No obstant això, l'actualitat informativa, després de la mort del papa Francesc, ha fet canviar els plans. Aquest succés ha obligat RTVE a posposar l'estrena de 'La Familia de la Tele', previst per a aquest dimarts. És per això que 'Tentáculos' també ha paralitzat la seva doble emissió, fins a nou avís.

"Avís a tots els tentaculovers! A causa de l'actualitat informativa, 'Tentáculos' mantindrà demà i fins a nou avís el seu horari d'emissió habitual de 20:00h a 23:00h. Properament us anunciarem la data d'estrena de la doble ració de 'Tentáculos'", ha revelat Canal Quickie a les seves xarxes socials. Per tant, l'espai de Carlota Corredera es mantindrà en emissió en el seu horari habitual a Ten durant els pròxims dies.

| Canal Quickie

Recordem que les tres hores diàries de 'Tentáculos' inicialment estaven dividides en dos grans blocs temàtics que abordaven continguts d'actualitat i entreteniment. El primer d'ells, anomenat "Chismes & Tele" se centra en les últimes novetats del món de l'espectacle i la televisió. El segon, anomenat "Crime & Life", comptava amb la col·laboració d'un equip de periodistes i advocats, incloent-hi reportatges d'investigació, però va ser cancel·lat la setmana passada després de les males audiències.

'Tentáculos', que va començar la seva trajectòria el 26 de març, ha registrat un 1% de quota de pantalla, assolint una mitjana de 105.000 espectadors. La xifra, per tant, està per sota de la mitjana de Ten, que va mesurar al març un 1,3% de quota de pantalla. 'Tentáculos' va aconseguir la seva millor dada el 27 de març, amb un 1,9% i 122.000 espectadors, mentre que el seu pitjor registre es va produir el passat dilluns 14 d'abril, amb un 0,5% i 54.000 seguidors.