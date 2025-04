Preocupació per l'estat de salut de Julen Katzy després del que va passar a 'Valle Salvaje'

Leonardo, personatge de Julen Katzy, pateix un desmai i potser amb fatals conseqüències per a la seva salut. Aquest dimecres 23 d'abril, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Rafael i Úrsula van començar a passar cada vegada més temps junts, i la seva complicitat va ser evident. La situació no va passar desapercebuda per a Adriana, que no va poder evitar sentir-se incòmoda. El canvi en Rafael també va ser visible, la seva actitud es va suavitzar, per la qual cosa Victoria i José Luis no van trigar a detectar aquest gir com un bon senyal.

A més, Úrsula va tenir una reveladora conversa amb la seva tia que va il·luminar les seves veritables intencions a 'Valle Salvaje'. Per la seva banda, Leonardo no va cessar en el seu afany de treballar a destall per obtenir el perdó de Bàrbara. Cegat pel desig de redimir-se, ni es va imaginar que aquest esforç podria tenir conseqüències greus per a la seva salut.

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Leonardo, il·lusionat per un petit gest de Bàrbara, es lliura completament a la seva feina a la finca. Convençut que està començant a guanyar-se el seu perdó, s'esforça com mai abans. No obstant això, Leonardo, personatge de Julen Katzy, acaba patint un desmai i potser amb fatals conseqüències per al seu estat de salut.

Per la seva banda, José Luis nega reconèixer Raimunda i aquesta no s'acovardeix davant d'ell. Atanasio, en assabentar-se del menyspreu del duc cap a la seva mare, no triga a actuar i decideix posar en marxa un pla per protegir-la. Finalment, Victoria i Úrsula comparteixen confidències, mentre Isabel és testimoni de les veritables intencions de la noia...