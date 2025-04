Gerro d'aigua freda per a Rocío Suárez de Puga després d'un moviment a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, està dolguda per la proximitat que Úrsula ha desenvolupat amb Pedrito. Aquest dijous 24 d'abril, a les 16:50h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Leonardo, il·lusionat per un petit gest de Bàrbara, es va lliurar a la seva feina a la finca. Convençut que estava començant a guanyar-se el seu perdó, es va esforçar com mai abans. No obstant això, Leonardo va acabar patint un desmai i va poder tenir conseqüències fatals per al seu estat de salut.

Per la seva banda, José Luis va negar reconèixer Raimunda i aquesta no es va acovardir davant d'ell. Atanasio, en assabentar-se del menyspreu del duc cap a la seva mare, no va trigar a actuar i va decidir posar en marxa un pla per protegir-la. Finalment, Victoria i Úrsula van compartir confidències, mentre Isabel va ser testimoni de les veritables intencions de la noia...

| RTVE

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promigant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',el delicat estat de salut de Leonardo manté en suspens a tothom, però especialment a Bàrbara. La jove no pot amagar la seva preocupació, ni negar l'interès creixent que sent per ell. Irene, fidel aliada de Bàrbara, es converteix en el principal suport de Leonardo durant la seva recuperació.

La tensió entre Adriana i Úrsula segueix creixent mentre la seva tia s'assegura que el pla de la seva neboda no faci aigües. Un dels gestos que més dolen a Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, és la proximitat que Úrsula ha desenvolupat amb Pedrito. Raimunda rep un toc d'atenció perquè no torni a donar motius de queixa a la casa gran, però Atanasio vol actuar a la seva manera i es planta davant del duc.