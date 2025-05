Atresmedia anuncia el retorn de 'Hermanos' sis mesos després del seu final.

Sis mesos després del seu final a Antena 3, 'Hermanos' torna a les pantalles de la televisió espanyola. En aquesta ocasió, la sèrie turca serà una de les noves apostes de Nova a partir d'aquest dimecres 7 de maig. Per tant, els seguidors podran tornar a gaudir de 'Hermanos' després d'enamorar el públic d'Antena 3.

Recordem que 'Hermanos' presenta la emocionant història de Kadir, Ömer, Asiye i Emel, quatre germans que viuen una vida feliç i pacífica, amb les butxaques buides però plenes d'amor... Mentre aquests joves, que només es tenen els uns als altres, lluitaran per sobreviure en el dia a dia, el poderós empresari Akif Atakul buscarà la manera d'escapar sense pagar el preu per un crim comès en el passat.

Recordem que 'Hermanos' està protagonitzada perCelil Nalçakan, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak i Aylin Akpınar.

Així comença la emocionant història de 'Hermanos'

| Atresmedia

"Ser pobre no és sentir la butxaca buida, sinó no tenir algú que et sostingui la mà quan treus la mà de la butxaca". Kadir, de 19 anys, Ömer i Asiye, de 17, i la petita Emel, de 6 anys... Els quatre saben com cuidar-se l'un a l'altre. Després de perdre els seus pares, s'enfronten als desafiaments de la vida dient "deixa que la vida segueixi el seu camí".

Tots són una família unida. A l'altre costat de la moneda hi ha Akif, un empresari molt important i sense remordiments dels seus propis actes. Aquest tindrà un gran poder des de l'ombra: un secret que amagar als quatre germans.

El germà gran, Kadir està disposat a donar la seva vida pel bé de la resta dels seus germans, però mentre surten endavant, Akif s'ho arreglarà per encobrir les seves malifetes. Encara que Akif tingui un passat fosc i secrets que amagar a aquests quatre joves, l'empresari proposarà una feina a Kadir i acceptarà Ömer i Asiye a l'ostentosa escola privada que té en propietat.

Amb aquest nou començament, els camins dels humils i valents Ömer, Asiye, Kadir i Emel es creuaran amb el món dels rics. No obstant això, els esperaran comiats, aliances sorpresa, amistats i amors impossibles...