Tens retrobament entre Colate i Patricia Pérez a 'De Viernes' després de la seva ruptura passada.

'De Viernes' va viure un moment únic amb el retrobament inesperat entre Colate i Patricia Pérez. L'exmarit de Paulina Rubio va tornar al plató de Telecinco per abordar novament els complexos assumptes legals que manté amb la cantant mexicana. No obstant això, també va protagonitzar una emotiva interacció amb la col·laboradora Patricia Pérez.

Durant l'entrevista, Beatriz Archidona no va perdre l'oportunitat d'invitar Colate a enviar un missatge a la seva exparella. I és que no és la primera vegada que visita 'De Viernes', però, la vegada anterior Patricia Pérez encara no formava part de l'equip.

En la intervenció anterior, Colate va recordar la seva relació amb Patricia Pérez: "Vaig fer que canviés de cadena, que li donessin un programa nou. Crec que ella no va ser molt agraïda amb mi tot i el molt que la vaig ajudar. També va acabar una mica malament".

| Mediaset

Aquest divendres, no obstant això, les paraules entre ambdós van ser molt més conciliadores. Beatriz Archidona, coneixedora de la tensió que podria generar aquesta trobada, va facilitar el diàleg entre els dos: "Acabarem l'entrevista com l'has començat, que has saludat a tothom, cares conegudes i estimades. Patricia, no sé si vols dir alguna cosa a Colate".

Patricia Pérez, visiblement reservada, només va respondre amb un breu "Hola, què tal?", mentre que Colate, per la seva banda, es va mostrar més obert i càlid: "M'alegro de veure't, fa molts anys. Estic molt content i orgullós de com has portat la vida i les coses que t'han passat i de veritat t'ho dic amb afecte i admiració, així que m'alegro molt".

En la seva resposta, Patricia Pérez, amb un somriure una mica contingut, es va limitar a dir: "Moltes gràcies. Jo... res, no, jo ja et vaig conèixer gran, amb una vida feta, i la vaig seguir, o sigui, que moltes gràcies". La interacció, encara que cordial, va deixar entreveure una clara càrrega emocional i de tensió no resolta.

Recordem que, en audiències, 'De Viernes' va baixar més d'un punt de share fins a un 10,9% i 894.000 seguidors amb l'entrevista a Gloria Camila.