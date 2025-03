La revelació de Chechu Salgado que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Gaspar, personatge de Chechu Salgado, entre deliris, fa a Mercedes una revelació inquietant. Aquest dilluns 31 de març, a les 16:15h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', tots van estar en suspens davant l'estat de Gaspar, el deteriorament del qual va ser tan ràpid com inesperat. Aquest va rebre la visita de José Luis que, afectat, li va dir una cosa impensable, que descol·locaria fins i tot al més proper dels presents. D'altra banda, la recent arribada va evitar ser vista per aquells que podrien reconèixer-la.

Per la seva banda, María va seguir molt insistent a buscar la jove que estava amb Leonardo a la festa. La seva insistència va començar a incomodar el jove, que se sent acorralat per la pressió. D'aquesta manera, Leonardo va prendre una decisió sobre el seu destí a 'Valle Salvaje' que ho canviaria tot.

En audiències, durant el mes de febrer, 'Valle Salvaje' va seguir a l'alça i es va trobar en màxims històrics, millorant la seva posició en la franja. D'aquesta manera, la sèrie diària va anotar un 8,1%, 634.000 espectadors i 1,2 milions de contactes. És la primera vegada que supera el 8% de quota de pantalla, abans del seu canvi d'horari a la sobretaula.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje',tot està a punt de canviar i Gaspar, personatge de Chechu Salgado, entre grans deliris, fa a Mercedes una revelació inquietant. Just abans, el que vol és que José Luis faci alguna cosa, com ho faria per a qualsevol dels que viuen a la casa gran. A més, Victoria creu que Matilde ha de replantejar-se el seu futur al Valle i sorprèn el duc amb una petició molt compromesa.

Julio accepta la relació entre el germà i Adriana, però, mentre ella celebra la notícia, Rafael no se sent capaç de gaudir del seu amor. A més no sospiten que tot forma part d'un pla per acabar amb la seva relació des de dins. Finalment, Leonardo marxa de 'Valle Salvaje' amb la intenció d'arreglar la seva situació amb María, però també amb Bàrbara, encara que aquesta opini el contrari.