Susanna Grisoo s'acomiada d''Espejo Público' i ja té substituta a Antena 3

Susanna Grisoo s'ha acomiadat aquest divendres d''Espejo Público' per prendre's uns dies de descans coincidint amb la Setmana Santa. La periodista deixa el programa en mans del seu equip habitual, que assumirà la conducció durant la seva absència. No obstant això, el seu comiat no va passar desapercebut.

En la secció 'Més Espejo', Miquel Valls i Gema López van aprofitar per fer broma sobre la marxa temporal de Susanna Grisoo. Parlant sobre l'exclusiva llançada per l'entrevista sobre els comentaris del rei Joan Carles I al seu cercle més proper, el presentador va llançar una petició en to còmplice. "La nostra Susanna se'n va uns dies a descansar, però tu i jo la setmana que ve hem de menjar alguna cosa", va dir dirigint-se directament a Gema López.

L'escena es va convertir en una divertida conspiració en antena per intentar treure a Susanna Grisoo algun titular que poguessin aprofitar durant la pròxima setmana. "Vostè seria per Déu bona companya i explicar aquí una frase i això ho obrim dilluns per veure si podem treure alguna altra informació", tornava a insistir Miquel Valls. Al que Gema López afegia: "Jo sé que Susanna és generosa i ens deixarà alguna cosa perquè puguem explotar dilluns".

| Atresmedia

Finalment, al final del programa d''Espejo Público', quan Susanna Grisoo es disposava a tancar la seva intervenció, va patir un petit contratemps tècnic. S'havia tret l'auricular abans d'hora, cosa que la va obligar a improvisar a corre-cuita. "Ai que m'he tret l'auricular i...", va exclamar entre rialles mentre intentava acabar la seva habitual recomanació literària dels divendres.

Malgrat el caos, va aconseguir acomiadar-se amb un somriure: "M'acomiado sense auricular i sense res, gaudiu de la Setmana Santa".

D'aquesta manera, durant la pròxima setmana, serà Lorena García qui prengui el relleu en la primera part d''Espejo Público'. La periodista es va reincorporar recentment, després d'haver passat per un tractament oncològic. Per la seva banda, Miquel Valls s'encarregarà en solitari de 'Més Espejo', la segona part de l'espai d'Antena 3.