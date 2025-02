Quatre cancel·la 'Martínez y Hermanos' després de dues temporades i Dani Martínez reacciona

'Martínez y Hermanos' ha estat cancel·lat a Cuatro després de dues temporades en prime time. Després d'un gran èxit a Movistar Plus+, en què va aconseguir grans resultats en interacció social, Mediaset va adquirir fa més d'un any el programa d'entrevistes de Dani Martínez. Ara, ha estat el mateix còmic qui ha anunciat el final de 'Martínez y Hermanos' a través de les seves xarxes socials.

"Queden dos programes i acabem la segona temporada de 'Martínez y Hermanos' a Cuatro. Un total de tres anys (dos a Movistar Plus+ i un a Cuatro) fent el programa que sempre vaig somiar, amb el millor equip. Després de tres anys, el viatge arriba a la seva fi després de sis temporades", escrivia el còmic, deixant clar que el format desapareixerà definitivament de les pantalles després de la seva cancel·lació a Mediaset.

D'aquesta manera, Dani Martínez ha agraït també a l'audiència: "Gràcies a tots per acompanyar-nos en aquesta aventura i a les dues cadenes que el van acollir i cuidar sempre". No obstant això, ha culminat el comunicat amb un missatge enigmàtic: "El següent? Tot es veurà...". De fet, el còmic també ha avançat els convidats d'aquesta setmana, el que serà el penúltim de la història de 'Martínez y Hermanos': Carles Tamayo, Rosario Flores i Javier Gutiérrez.

| Mediaset

Recordem que 'Martínez y Hermanos' va emetre la seva primera temporada a Cuatro entre març i juny amb resultats correctes. L'espai d'entrevistes va fer un 5,5% de share, cosa que va provocar la seva renovació. No obstant això, les seves audiències han baixat en la seva segona temporada a Cuatro, movent-se més al voltant del 4% de quota de pantalla.

No obstant això, el passat dimecres 29 d'octubre, 'Martínez y Hermanos' va caure a mínim històric amb un resultat insostenible. I és que el programa de Dani Martínez s'ha quedat en un pobre 2,8% i tan sols 230.000 espectadors amb Carolina Yuste, Canco Rodríguez i Miguel Maldonado com a convidats. Un resultat amb el qual va estar més de dos punts de quota de pantalla per sota de la mitjana de Cuatro en el dia i amb el qual va ser última opció de la seva franja per sota de totes les cadenes generalistes.