La 1 intensifica la promoció de 'The Floor' amb Chenoa i mostra el seu nou plató

La 1 ha intensificat la promo del concurs 'The Floor'. Després de llançar les primeres amb Chenoa com a protagonista, el canal ja ha mostrat el seu nou plató i als concursants. 'The Floor', per tant, serà una de les grans apostes de La 1 per aquesta primavera.

Recordem que 'The Floor' és un espectacular concurs on 100 concursants lluiten per guanyar territori en un gegantí sòl LED dividit en 100 caselles. Cada participant se situa en una d'elles i cadascuna representa una categoria de coneixement diferent. L'objectiu és molt simple: reptar els oponents per conquerir tot el sòl.

Els concursants han d'anar combinant coneixements i estratègia per anar conquerint les caselles contigües a la seva. Per aconseguir-ho, han de desafiar un oponent enfrontant-se a una ronda de preguntes ràpides. El primer que es queda sense temps perd i queda fora del joc, mentre que el jugador guanyador conquereix la casella del seu contrincant i amplia el seu territori en el sòl.

| RTVE

En cada entrega de 'The Floor' van quedant menys concursants fins a arribar als enfrontaments finals en una gran final. En aquesta es decideix qui és el guanyador de l'edició després de fer-se amb tot el tauler.

Cal destacar que, més enllà de 'The Floor', La 1 també promociona una nova edició de 'MasterChef' i la sèrie 'Weiss y Morales'. Actualment el canal compta amb la nit dels dimecres lliures després del final de la sèrie 'Asuntos Internos'. A més, el pròxim dilluns 24 de març serà la final de 'Bake Off: Famosos al Horno', per la qual cosa també hi haurà un espai els dilluns. Per la seva banda, 'Maestros de la Costura Celebrity' també està entrant en la seva recta final, encara que el seu desenllaç està previst per al 10 d'abril

'The Floor' és un format de gran èxit internacional que s'ha venut a 16 països en l'últim any. En molts d'ells ja han renovat per una segona temporada, com USA, França, Itàlia, Holanda, Alemanya. En la majoria de territoris, a més, per a operadors públics, com RAI, France TV, RTP...