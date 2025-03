Telecinco posa data d'estrena a l'esperat i novedós 'Univers Calleja'

Telecinco completa la seva programació posant data d'estrena a 'Universo Calleja'. El nou format amb Jesús Calleja al capdavant, que és l'evolució de 'Planeta Calleja', serà una de les grans apostes del canal per a primavera. Tot i que inicialment tot apuntava que la seva emissió seria per a Cuatro, Mediaset ha apostat fort ubicant aquesta oferta a la nit del dimecres de Telecinco a partir del pròxim 26 de març.

D'aquesta manera, després de portar famosos a increïbles destinacions a 'Planeta Calleja', Jesús Calleja fa un pas més amb 'Universo Calleja'. En aquest nou format, un grup de famosos, alguns coneguts del presentador i altres nous, viuran un viatge únic narrat en diverses entregues.

Per tant, 'Universo Calleja' comptarà amb Laura Escanes, Santiago Segura i José Mota en un viatge a Egipte. S'hi sumaran altres rostres com David Bisbal i la seva dona Rosana Zanetti, Rossy de Palma, Eva Hache, Belén Rueda o Mercedes Milà. Així mateix, per Nepal va viatjar amb Sandra Barneda, Antonio Orozco, Carlos Latre, Ágatha Ruiz de la Prada, The Grefg i Omar Montes.

| Mediaset

Els protagonistes de 'Universo Calleja', amb diferents perfils i professions, es coneixeran mentre recorren llocs màgics, compartint experiències intenses i emocionants activitats. Tot davant els ulls dels espectadors.

En una entrevista recent a TVeo, Sandra Barneda ha parlat de la seva experiència a 'Universo Calleja': "Aquest viatge per a mi ha significat moltíssim a nivell personal. Sobretot perquè no podia dir que no hi vaig, pel que jo sabia que ens havíem explicat i pel que em va ocórrer a mi. Va ser un viatge màgic, amb uns companys increïbles. Es va ajuntar una màgia real, deixant de ser personatges".

Cal destacar que, amb l'estrena de 'Universo Calleja', Telecinco completa la seva oferta de prime time per a les pròximes nits. El dilluns ha ubicat 'La Favorita 1922', que es va estrenar amb gran èxit, liderant la nit amb un 17,5% de share. Per la seva banda, 'Supervivientes' es manté dimarts, dijous i diumenges, 'Hay una cosa que te quiero decir' els dissabtes i també seguirà 'De Viernes' amb les seves habituals entrevistes.