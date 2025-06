Telecinco no aguanta més i prepara una important revolució per a 'Socialité'

Mediaset prepara un nou gir en la seva programació de cara a l'estiu, i un dels canvis més rellevants afecta 'Socialité', el seu programa de cor dels caps de setmana. Després de les males audiències del format de María Verdoy i Antonio Santana, Telecinco prepara un canvi molt important. I és que, per segona vegada, 'Socialité' tornarà a canviar de productora.

Segons ha revelat en exclusiva Poco Pasa TV, Mediaset ha decidit encarregar la producció de 'Socialité' a Mandarina. La productora actualment s'encarrega de formats com 'De Viernes' a Telecinco i 'En Boca de Todos' o 'Lo sabe, no lo sabe' a Cuatro.

Aquest moviment implica la fi de l'etapa de Fénix Media Audiovisual al capdavant del programa. La productora impulsada per Christian Gálvez va assumir la gestió de 'Socialité' al gener de 2024, després de la ruptura de Mediaset amb La Fábrica de la Tele. En aquell moment, Fénix Media Audiovisual va subrogar l'equip i va apostar per una renovació profunda del format, amb María Verdoy al capdavant després de la sortida de María Patiño i Nuria Marín. Posteriorment, Antonio Santana s'hi va sumar com a copresentador al mes de juny.

| Mediaset

Ara, poc més d'un any després, Mediaset torna a moure fitxa. Les discretes xifres d'audiència de 'Socialité', que fa mesos que estan estancades per sota del 8%, han portat Mediaset a intentar una nova reconversió. L'objectiu és clar: revitalitzar el format i retornar-li l'energia que va tenir en les seves primeres emissions.

Per tant, Mandarina assumirà el control amb la intenció de mantenir la plantilla actual, com ja va passar en l'anterior traspàs de productora. No obstant això, es preveu una transformació notable en l'enfoc editorial i el to del programa.

Aquest canvi, a més, coincideix amb la renovació de 'D Corazón' a TVE, que incorporarà Javier de Hoyos com a copresentador, estrenant nous col·laboradors i horari. Per tant, 'Socialité' intentarà competir amb el programa d'Anne Igartiburu, que cada dia li trepitja més els talons. Cal destacar, però, que el lideratge de la franja continua a Antena 3 amb les reposicions de 'La Ruleta de la Suerte'.